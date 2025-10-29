Vendían drogas de diseño en 21 bunkers: secuestraron 9 kilos de marihuana, 2 de cocaína, MDMA y ketamina

En el marco del Plan Bandera que dispuso el Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de combatir el narcotráfico y reducir la tasa de criminalidad en Santa Fe, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desarticularon una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en la provincia.

La presente causa fue llevada adelante por personal de la División Antidrogas Rosario de la PFA, bajo las directivas de la Oficina de Narcocriminalidad perteneciente a la Unidad Fiscal Federal Rosario N°2, a cargo de los Dres. Claudio Rodolfo Kishimoto y Franco Benetti, Secretaría a cargo de la Dra. María Paula Moretti.

Las tareas desarrolladas por los uniformados federales permitieron establecer que ocho sujetos integraban una organización narcocriminal dedicada a la producción, acopio, distribución y comercialización de diferentes estupefacientes.

Los agentes determinaron además cuál era el modus operandi de la estructura, dentro de la cual cada miembro tenía asignada una labor distinta: dos personas se encargaban del acopio y venta de cocaína y otro de la distribución de marihuana (teniendo a cargo un cultivo Indoor de grandes dimensiones). En cuanto al resto de los sujetos, los mismos comercializaban todo lo relacionado a drogas de diseño (MDMA y ketamina en su forma líquida o en modo cristal). Asimismo, con el avance de las pesquisas, se identificaron 21 inmuebles todos ubicados en la ciudad de Rosario (tres de ellos ubicados en las localidades de Funes, Roldán y Villa Gobernador Gálvez), que eran utilizados por la red criminal para la concreción de los ilícitos.

Cabe destacar que dicha División realizó un procedimiento a fines de 2023 investigándose a un grupo de personas dedicadas a la venta y distribución, en la ciudad de Rosario y proximidades, de drogas de diseño como también clorhidrato de cocaína. Gracias a las diversas tareas de inteligencia efectuadas por los efectivos federales, se pudo no solo documentar las maniobras delictivas sino también establecer un total de 14 sujetos, entre quienes se logró individualizar al histórico testaferro y ex lugarteniente del asesinado “Pájaro” Cantero, (condenado por ello en 2015 y purgando 1 año de prisión hasta sujetarse a un acuerdo abreviado que lo llevó a recuperar su libertad a fines de 2.016). De esta investigación se desprendió que un socio de dicho lugarteniente operaba en la organización criminal como coordinador de los grupos de venta de estupefacientes.

Contando con el total de los datos aportados por los investigadores, el Juzgado Federal N°3 de Rosario a cargo del Dr. Carlos Vera Barros, Secretaría a cargo de la Dra. María Candelaria Sagués, ordenó la realización de los correspondientes allanamientos.

Durante los procedimientos se logró la detención de ocho personas, desarticulando de este modo toda la organización delictiva, incluido dicho socio del lugarteniente de Cantero. Además se secuestraron 2,1 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 9,1 kilogramos de cogollos de marihuana, 483 pastillas de MDMA, 1,4 litros de ketamina líquida, 9 gramos de ketamina en polvo, 48 gramos de cristales de MDMA, 62 semillas de cannabis, un planta de marihuana, ocho balanzas de precisión, tres revólveres uno calibre .44 Magnum otro .38 special y el restante calibre .32, tres pistolas, un rifle 44 WCF Whinchester junto a 130 municiones, aproximadamente 10 mil dólares estadounidenses, 2.700.000 pesos argentinos, 39 teléfonos celulares, una camioneta, un vehículo utilitario y dos vehículos, una moto, seis notebooks y documentación de interés para la causa.

Asimismo se secuestraron diversos elementos relacionados al cultivo de marihuana indoor, como ser gran cantidad de diversos fertilizantes, insecticidas, un aire acondicionado portátil, seis estructuras luminarias y temporizadores mecánicos programables.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los materiales incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas.