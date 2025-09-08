Katy Perry levantó un cuadro de Eva Perón tras salir a saludar a sus fans argentinos, previo a sus dos shows en el país

Un hecho insólito en Buenos Aires recorrió las redes: en la misma jornada en la que el peronismo celebró su victoria sobre La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, la cantante Katy Perry levantó un cuadro de Eva Perón en la puerta del hotel donde se hospeda.

El momento fue registrado por fans que la esperaban para pedir fotos y autógrafos, y entre risas una joven se animó a decirle: “You are peronista”.

La artista estadounidense se encuentra en Argentina para brindar dos shows en el Movistar Arena que tendrán lugar los días 9 y 10 de septiembre, y su gesto inesperado con Evita hizo estallar a los seguidores.

Katy Perry:

Su nombre real es Katheryn Elizabeth Hudson es una cantante, compositora y personalidad televisiva estadounidense, nacida el 25 de octubre de 1984. Es conocida por sus éxitos pop como "I Kissed a Girl" y “Firework” y "California Gurls", por su estilo colorido y por ser una de las artistas más vendedoras de la historia, con más de 151 millones de discos comerializados. También ha participado como jueza en American Idol y es una figura influyente en el pop del siglo XXI.

Comenzó cantando música gospel en su niñez y en 2001 lanzó su primer álbum, Katy Hudson, sin éxito comercial. Saltó a la fama en 2008 con su álbum One of the Boys, que incluía los éxitos "I Kissed a Girl" y "Hot n Cold".

Publicó álbumes que encabezaron las listas, como Teenage Dream (2010), que produjo cinco sencillos número uno, y Prism (2013).

Es la primera artista femenina en lograr que cinco sencillos de un mismo álbum (Teenage Dream) lleguen al número uno en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.