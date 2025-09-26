“Tuve en la cabeza la idea de retirarme”: La confesión de Nicolás Cabré a poco de estrenar su nueva obra teatral con Mariano Martínez



La dupla de actores conformada por Nicolás Cabré y Mariano Martínez vuelve a unirse en un nuevo proyecto teatral, a 25 años del estreno de “Son amores”, la telenovela argentina que lanzó sus carreras a la fama.

Ambos actores resaltaron con sus carreras artísticas a lo largo de los años, e incluso coincidieron en el último proyecto teatral “Tom, Dick y Harry”, obra que Martínez protagonizó con la dirección de Cabré. En esta ocasión, ambos vuelven a compartir el escenario en la próxima obra teatral “Ni media palabra”, con la producción de Miguel Pardo, quien es el padre de Rocío Pardo, pareja de Nicolás Cabré.

En este contexto, el actor aprovechó para compartir una reflexión sobre su pasar por los medios y la fama: "Desde el primer momento en que encaré esta profesión, tuve en la cabeza la idea de retirarme. Había un montón de cosas que no me gustaban”, expresó.

Y agregó: “Lo he afrontado de mala manera también, porque no todo el error era de afuera, yo también podría haber solucionado las cosas de otra forma y quizás en ese momento me divertía ir un poco más al choque”.

También recordó momentos divertidos en su niñez y recordó una insólita manía: "A los 7 años baldeaba el patio todos los días".

La vuelta de una recordada dupla:

Por otro lado, el actor se refirió a la vuelta de una dupla histórica a casi 25 años de compartir pantalla en “Son amores”: trabajar con Mariano Martínez.

La comedia se estrenará durante la próxima temporada de verano en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz, y contará con la dirección de Cabré y su novia Rocío Pardo.



“Siempre decimos que cuando la gente nos ve juntos pasamos a ser Carozo y Narizota, pasa algo extraño que a nosotros a veces nos cuesta creer y se genera eso. Sabíamos que en algún momento íbamos a hacer una obra juntos”, dijo.

El casamiento:

El actor reveló detalles íntimos sobre su vínculo con Rocío Pardo, el proceso que atraviesa y la decisión de llevar la relación a un nuevo plano legal y personal. Darán el sí el 6 de diciembre en la provincia de Córdoba.

Durante la conversación, el actor puso de relieve el cambio positivo que experimenta junto a la bailarina, a quien describe como su pareja y amiga. La charla sobre la también directora y productora comenzó cuando Cabré recordaba la fecha de su próximo estreno, junto a su amigo y colega Mariano Martínez: “¿Cuando estrenemos vamos a estar casados? Sí, vamos a estamos casados”, repasó el actor, adelantando que el matrimonio se concretará antes del debut de la próxima obra que ambos dirigirán.

En ese contexto, el artista expresó: “Estoy viviendo un momento hermoso de mi vida”. Para él, se trata de una etapa inédita caracterizada por el bienestar emocional y un equilibrio afectivo. “Estoy viviendo una felicidad que no conocía”, afirmó ante la audiencia, en un testimonio que refleja la importancia de la relación en su vida actual.