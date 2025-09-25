Duki llega a Netflix con su documental el 2 de octubre: los detalles

“Rockstar: DUKI desde el fin del mundo” ya es uno de los títulos más esperados en Netflix para este año. La plataforma, con larga data en documentales, eligió al artista argentino para retratar en una hora y media su vida y su música.





La película, con tintes de biografía, tendrá la difícil tarea de resumir y reflejar el ascenso sin escalas del artista a nivel global.



"Duki lleva el trap argentino a la cancha de River" es la primera frase que se desprende de su tráiler. Uno de los hitos más grandes de su carrera y de la música urbana nacional.



La historia será contada con la dirección de Alejandro Hartmann, quien ya trabajó con Netflix en El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas y Los Hermanos Menéndez, además de haber dirigido Silvia Prieto (1999), con Rosario Bléfari.





El estreno de Rockstar será el jueves 2 de octubre en Netflix, y cuenta con el testimonio de colegas como Nicki Nicole y Bizarrap.



Duki es "el pibe común que llegó al Santiago Bernabeu", el que cumple años el mismo día que Messi y Riquelme, el que improvisaba en el Quinto Escalón y hoy agota estadios en minutos.



"Yo solo quería hacer música", dice Mauro Lombardo en un mundo en el que él, Duki, término haciendo historia.



El 2025 de Duki



Una gira por México, Europa y Reino Unido son parte de un recorrido ya habitual para Duki. Su visita a cualquier parte del mundo tiene a las entradas agotadas.



En Buenos Aires volverá a presentarse, en noviembre y diciembre, en el Movistar Arena. Toda la gira va de la mano de su último disco, Ameri, publicado en 2024.





Después de blanquear el romance, las publicaciones compartidas y las declaraciones de los dos se hicieron cada vez más habituales. Emilia empezó a hablar de él públicamente y no dudó en expresar la conexión especial que siente por su pareja: “Nos entendemos mucho, porque tenemos la misma vida y por ahí para tener una relación estable y sana, está bueno entender y respetar el trabajo de cada uno y los momentos de cada uno“. Además, siempre destaca la admiración y el cariño que siente: “Él es un amor, buena persona, muy sencillo. Estoy muy enamorada, la verdad. Estoy muy feliz. Es muy talentoso. Yo lo admiro mucho”.



Tras el éxito de la primera colaboración, la pareja siguió juntando fuerzas y lanzaron Esto recién empieza. En 2023, participaron junto a otros nombres grandes del género como LIT killah, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra y Big One en el hit Los Del Espacio.



Emilia siempre destacó lo que la une a Duki: “Me encanta escucharlo hablar y que me aconseje. Es una persona muy inteligente, muy culta, todo el tiempo está informándose. Me encanta pedirle consejos y que se meta al estudio conmigo a escribir juntos”.



Duki, por su parte, también suele mencionar el lugar que ocupa Emilia en su vida y los rituales que comparten: “Tengo uno que otro amuleto que me llevo a todos lados. Ahora tengo dos regalos que me hizo mi novia. Uno es una cadena con una foto con mi perrita y el otro es una foto con mi abuela, que en paz descanse. Esos dos objetos los llevo a todos lados, un amuleto en mi bolsito para que me dé buena suerte“.