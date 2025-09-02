Empeora la situación con el acumulador de Don Torcuato: junta basura desde hace 10 años y los vecinos piden intervención al Municipio de Tigre

Los vecinos de Don Torcuato tienen un basural clandestino enclavado en el barrio hace 10 años y viven en medio de la tensión con José Ocampo, un hombre de 68 años con padecimientos psiquiátricos que no recibe asistencia del Estado. El acusado afirma trabajar “de reciclar cartón para poder llegar a fin de mes”.



Toneladas de cajas, bolsas, plásticos, baldes, restos de electrodomésticos, sillas y otros elementos conviven con animales que hacen de la casa de la calle Boquerón un inminente peligro para quien vive allí, como para los vecinos que han tenido que tener gatos para lidiar con las ratas de la zona.



Según trascendió, el hombre padece un cuadro psiquiátrico y en ocasiones se manifiesta con agresión a los vecinos. Incluso, la gente del barrio dio testimonio con un drone para no acercarse a José, quien ya en varias ocasiones intentó agredirlos físicamente.



La primera denuncia fue en 2013 y desde entonces la cantidad de basura en la puerta de su casa fue creciendo día tras días.





“Hace 15 o 16 años que vivimos así. No sé cómo hace para entrar, se debe trepar. También tiene cosas adentro de la casa", dijo una vecina que vive al lado.



La mujer contó que lo conoce desde 1973 y que habla seguido con él: “Entiende, tiene una inteligencia terrible. No es violento, no es atrevido y no se pega con nadie, es una persona que acumula basura que no le sirve. Acumula y no lleva nada”.



El municipio de Tigre estuvo en la puerta de la casa del hombre para limpiar la basura, pero los vecinos aseguran que luego vuelve a acumular: “A la tarde ya vuelve a lo mismo, tiene un carrito para juntar la basura”.



Otro vecino aseguró que en la casa “hay miles de ratas” y relató el dramático momento que vivieron cuando murió la madre.



“Cuando murió la madre, la sacamos moribunda por arriba de la basura. Ella vivía con la casa llena de mugre”, señaló en diálogo con la prensa.