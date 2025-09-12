Wanda Nara estrenó “Tóxica”, su nuevo tema musical con un videoclip de alto voltaje

La conductora de Masterchef Celebrity sigue apostando por su carrera musical estrenó su última canción, “Tóxica”, en colaboración con el cantante español Kandy Cain, bajo la producción de Negro Dub.

El video, que ya supera las 180 mil visitas desde su estreno, mostró a Nara en una mansión con grafittis y líquido color neón que simulaba ser una sustancia tóxica, en referencia al título de la canción.

Otro de los detalles que no pasó desapercibido fue el Lamborghini ploteado color rosa con la palabra “tóxica” sobre él. Este fue un guiño a su ex pareja Mauro Icardi, ya que previamente era un auto color azul que le pertenecía a él, pero que quedó a nombre de Wanda cuando realizaron su división de bienes.

Su compañero en el video, Kandy Cain, cuyo nombre real es Daniel Gómez Carrero, se ha consolidado en la escena musical urbana de España durante la última década. Su carrera comenzó como parte de Pxxr Gvng, un colectivo que revolucionó el trap y le permitió posicionarse en el hip hop hispanohablante a partir de la segunda mitad de la década de 2010. Allí integró el álbum “Los Pobres” en 2015, con el que el grupo logró notoriedad en la incipiente movida del género.

El rodaje del videoclip se llevó a cabo en la residencia de Wanda en el country Santa Bárbara, donde la decoración fue transformada para reflejar el concepto de toxicidad. Se instalaron plásticos transparentes en paredes y escaleras, intervenidos con dibujos y graffitis, mientras que la iluminación verde y una cinta amarilla con la palabra “precaución” reforzaron la atmósfera buscada. Entre los elementos visuales, destacó una versión particular de Hello Kitty, convertida en símbolo de la batalla mediática que la empresaria mantiene en redes sociales con la China Suárez.

Esta propuesta refuerza la apuesta de la cantante por consolidarse en la industria musical, tras su debut con el sencillo “Bad Bitch” en noviembre de 2023 y la posterior publicación de “O bicho vai pegar”, o “Money”.

“Me ofreció una Ferrari para casarnos”:

L-Gante expresó su malestar hacia la conductora de MasterChef Celebrity luego de que ella en su entrevista con Grego Rosello aseguró que él le había ofrecido casamiento.

La expareja de Mauro Icardi le habría ofrecido una Ferrari a cambio de casarse, afirmó el cumbiero y esto lo ofendió profundamente. “La verdad, yo logré llegar a tener una relación súper con ella. Se habló de hijos, de casamiento, de todo y aún así no lo podía creer”, aseguró el músico en una entrevista con Caras TV.

“El casamiento lo pensamos, lo hablamos y me tiró un par de tips. Es más, ella estuvo haciendo unas entrevistas estos días, tiró cosas, pero porque está en modo guerrillera conmigo. Viste que no nos hablamos hace un par de fechas y a ella le encanta tirar bombas que traccionen”, se despachó. “Me dijo, ‘nosotros somos una repareja para toda la gente que nos ve, que nos sigue y podemos ser más, si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro una Ferrari’“, aseveró.

“¿A quién le llega una propuesta así? Me pongo a pensar que un loquito normal diría que sí de una, pero hay algo de mi personalidad y es que yo no me dejo llevar por lo que toca fácil”, se sinceró Elián Valenzuela, mientras aseguraba que estaba distanciado con la influencer y que creía que sus declaraciones eran parte del momento de frialdad en el que estaban.

“No me gustó que me quiera convencer de esa manera. Quizás si me decía, por todo lo que recorrimos y por todo el tiempo que llevamos y porque ya estoy totalmente convencido de que encajamos súper bien, sin Ferrari, sin nada, quizás hubiera pensado ir para adelante”, afirmó el intérprete de “Yo soy tu maestro” y “Llora como un arrepentido”.

“Hay algo que me molestó hasta el día de hoy y fue el hecho de que siempre lo veo como una molestia a la hora de respirar de su expareja. Hasta que en un momento dije ‘mejor ni me meto’, porque me estoy metiendo en un embole que me quita el enfoque de lo mío y yo todavía no soy tan millonario como ellos, para andar perdiendo el tiempo”, dijo.

MasterChef Celebrity 2025:

Telefe ya encendió los motores de una nueva temporada que volverá a tener a Wanda Nara como conductora y al histórico jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

El reality volverá a emitirse en el último trimestre del año, una vez que finalice La Voz Argentina. Las grabaciones comenzarán a fines de septiembre y, como en cada temporada, el jurado pondrá a prueba a las figuras con desafíos que van desde recetas tradicionales hasta preparaciones de alta complejidad.

Con un plantel variado que cruza generaciones y perfiles, la expectativa vuelve a estar puesta en qué famosos sorprenderán con talento oculto para la cocina y quiénes quedarán en el camino.

Participantes confirmados: Agustín “Cachete” Sierra; Alejo “Alex Pelao” Cruzado Antonelli; Andrés “Andy Chango” Fejerman; Claudio “Turco” Husaín; Diego “Peque” Schwartzman; Emmanuel Horvilleur; Esteban Mirol; Ian Lucas; Leandro “Chino” Leunis; Luis Ventura; Maximiliano López; Miguel Ángel Rodríguez; Pablo Lescano; Susana Rocasalvo; Emilia Attias; Eugenia Tobal; Evangelina Anderson; Joaquinha “La Joaqui” Lerena de la Riva; Julia Calvo; Marisa “Marixa Balli” Caballi; Romina “Momi” Giardina; Sofía “La Reini” Gonet; Sofía Martínez; Valentina Cervantes.