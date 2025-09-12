Escapadas a Mar del Plata: la ciudad ideal para disfrutar todo el año

Mar del Plata es la ciudad perfecta para hacerse una escapada porque tiene todo lo necesario para descansar, desconectarse, divertirse y disfrutar de una estadía inolvidable llena de atractivos naturales, sabores imperdibles, vida nocturna, espectáculos y mucho para hacer, cualquiera sea la estación del año en la que se elija viajar.

No importa que el viaje sea en pareja, en familia, con amigos o solo, porque la ciudad tiene propuestas variadas para todas las edades y que abarcan todos los gustos.

Playa todo el año

Las playas marplatenses se extienden a lo largo de 47 kilómetros y, sin importar la época del año, aparecen como primera actividad al arribar a la ciudad.

Es que no es necesario que sea verano para mojar los pies en el agua o caminar por la orilla del mar. De hecho, ya es prácticamente obligatorio como prueba irrefutable de la estadía en Mar del Plata.

Hay playas más céntricas o más alejadas, tanto hacia el sur como hacia el norte. Más populosas o más calmas, con diferente tipo de oleaje y con variedad de servicios en sus balnearios. Algunas son más elegidas por las familias, otras por los jóvenes y están también las que tienen escuelas de surf y stand up paddle. ¡Lo mejor es visitar una diferente cada día!

Sabores Marplatenses

Los amantes de la buena comida están en el lugar correcto.

Para el desayuno o la merienda aparecen los clásicos marplatenses por excelencia: los churros, los alfajores y las medialunas.

Al caer el sol, será el momento de las bebidas típicas de la ciudad: la cerveza artesanal y el gin.

Y claro que no podemos dejar de destacar los helados artesanales marplatenses, ideales para cualquier momento del día.

Vida nocturna



Cuando cae el sol, comienza el disfrute de la noche marplatense.

Las propuestas son muchas y pueden ser recorrer las cervecerías artesanales y los bares de fábrica para degustar los mejores estilos, ir a bares a probar algún trago de autor, cenar los más deliciosos platos en restaurantes, probar suerte en los bingos y casinos, ver los mejores espectáculos y también bailar en boliches frente al mar hasta que salga el sol.

La diversión está 100% asegurada.

La gran oferta cultural

Si de elegir un espectáculo se trata, ¡en Mar del Plata será muy difícil decidirse por uno solo!

Es que la amplia cartelera que ofrece durante todo el año abarca todas las edades y gustos e incluye los mejores espectáculos de teatro locales y nacionales, presenciar recitales de bandas y cantantes de diferentes géneros, disfrutar de un espectáculo de danza, asistir a charlas o festivales, divertirse con una obra para toda la familia, estar presentes en grandes eventos deportivos, ir a ver una película en modernas salas de cine ¡y mucho más!

A la variada cartetelera se le suman los museos de diferentes temáticas con los que cuenta la ciudad: históricos, de arte, de ciencias naturales, solo por mencionar algunos.

Diversión y entretenimiento

Animarse a hacer un paseo aéreo o volar en un parapente, descubrir vistas espectaculares desde el mar, alquilar una bicicleta para recorrer la costa o los barrios tradicionales, elegir uno de los lugares para pasar el día o hacer trekking son algunas de las actividades entre las que se puede elegir.

Practicar surf, stand up paddle o golf también aparecen siempre como buenas alternativas deportivas.

Cuando se busca una opción divertida para toda la familia lo ideal es llevarlos a saltar sin parar en un parque de camas elásticas, probar la destreza en puentes colgantes, tirolesas y muros de escalada del primer parque aéreo de la ciudad o visitar un oceanario.

Aire libre y naturaleza



Quienes tengan ganas de alejarse unos pocos kilómetros para disfrutar de la naturaleza y el aire libre van a encontrar, a 30 minutos del centro de la ciudad, el oasis perfecto: Laguna y Sierra de los Padres.

El entorno de bosques de araucarias y montes de eucalipto hacen de la laguna un escenario único para disfrutar del aire libre haciendo un picnic, pescando o practicando remo y canotaje en sus aguas tranquilas.

Muy cerca se ubica Sierra de los Padres: divertirse en algunos de los establecimientos recreativos, visitar sus centros comerciales, conocer la Gruta de los Pañuelos, almorzar o tomar un café con las increíbles vistas de las sierras y los campos cultivados, son algunas de las opciones que te ofrece este hermoso barrio.

También se destaca la zona de Chapadmalal por su entorno natural y tranquilo. Este paradisíaco lugar se erige entre dunas, mar y acantilados y asegura una total desconexión. Se ubica a 20 minutos de Mar del Plata hacia el sur y está conformada por diferentes urbanizaciones entre las que se encuentran Playa Chapadmalal, San Eduardo, Los Lobos, Santa Isabel, El Marquesado y San Eduardo del Mar.

Los clásicos de siempre

Los tradicionales paseos que todos quieren conocer y fotografiar nunca pasan de moda. Por eso, tanto los que visitan la ciudad por primera vez como los que ya son habitués, tienen que hacerse un lugar en la estadía – y en su galería de fotos - para visitarlos, renovar la foto familiar o sacarse por primera vez esa postal infaltable.

Uno de los clásicos es recorrer la rambla a pie. Allí, a los lados de las escalinatas de la Plazoleta de la Armada Argentina que bajan hacia la playa, está ubicado el Monumento a los Lobos Marinos.

Desde la rambla hacia el sur, llegando al extremo de la bahía, se destaca el Torreón del Monje. Con su aspecto de antigua fortaleza, es otra de las postales típicas de Mar del Plata.

Mar del Plata es una ciudad multifacética que espera todo el año a sus visitantes con mucho para ofrecer. Para más información ingresar a www.turismomardelplata.gob.ar