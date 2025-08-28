“Le van a reventar los vidrios”: chilenos amenazan con vengarse de los argentinos tras la feroz violencia en la cancha de Independiente

Tras la batalla campal entre barrabravas de Independiente y un grupo de hinchas de la Universidad de Chile el pasado miércoles -en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana-, hay preocupación en Mendoza y alrededores por las repercusiones de lo ocurrido: una empresa de transporte denuncia amenazas de chilenos que aseguran que "reventarán" cualquier vehículo argentino que cruce la frontera, a modo de venganza por los daños físicos y materiales a los simpatizantes de la U. de Chile.

En este sentido, Franco Pivato, dueño de la empresa La Torre Viajes habló públicamente y reveló que tuvieron que suspender viajes: "Dimos de baja las salidas por miedo a que nos lastimen". Seguidamente, detalló que esta medida de cuidado y prevención significó una gran pérdida económica para la firma.

“Nosotros alquilamos los micros y hay un grupo de coordinadores que arman los viajes. El viernes empezamos a recibir mensajes de ellos desde Santiago, de distintos colegas de ellos y comerciantes; sugiriendo que no viajemos. El sábado me llamó otro colega en Santiago advirtiéndonos lo mismo”, señaló, quien contó que no sacó micros ni ese domingo ni el lunes.

Por otro lado, contó que si bien este accionar se recrudeció tras la barbarie en Avellaneda, es una denuncia recurrente. “Contra los vehículos argentinos ha pasado siempre. A nosotros nos han roto vidrios, nos tiran algún piedrazo en algún puente. No es de ahora, pero se ha agravado el tema con todo esto”, apuntó.

El servicio se fue normalizando progresivamente. De hecho Pivato, hasta contó que se plantearon como alternativa dejar los vehículos argentinos escondidos en altura y descender con colectivos chilenos, pero la medida fue descartada. “Hablamos con un colega de la posibilidad de llegar hasta Guardia Vieja y que él nos lleve los pasajeros hasta Santiago. Pero nos dijo que era arriesgarse, porque donde vieran que bajaban argentinos, podría tener problemas él”, contó.

Ataque a hincha argentino en Chile

Maximiliano, mendocino de 35 años que vive en Coquimbo, Chile, denunció que fue atacado por ser hincha de Independiente. Le balearon la camioneta y recibió amenazas de muerte de barras de la U de Chile.

El hecho ocurrió tras los incidentes del 20 de agosto en Avellaneda. Esa misma noche, su vehículo —con calcomanías del club— fue atacado frente a su casa. También le dejaron un sticker de la barra rival. Al hacer la denuncia, un carabinero le dijo: “No podemos hacer nada”. Otro agregó: “Lo mejor que pueden hacer es irse a Santiago”. Decidió dejar todo y cruzar a Mendoza con su familia.

Viajaron primero a Santiago, y luego, tras habilitarse el paso Cristo Redentor, llegaron a Las Heras. “Salimos escondidos, como si fuéramos delincuentes”, contó Maximiliano, preocupado por su seguridad.