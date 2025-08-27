Milimétrica maniobra para rescatar en un helicóptero a un tripulante pesquero con una grave lesión

Personal de la Prefectura Naval Argentina aeroevacuó a un tripulante del pesquero "Aresit", de bandera argentina, que había sufrido un accidente mientras navegaba a más de 220 kilómetros de la localidad chubutense de Rawson.

La emergencia comenzó cuando el capitán del buque se comunicó con la Autoridad Marítima argentina debido a que un tripulante, de 50 años, había tenido un apretón en el tobillo mientras realizaba tareas de pesca, lo que le provocó una fractura expuesta.

Efectuada la radioconsulta con un médico de la Fuerza, se indicó su evacuación aérea, debido a la gravedad del cuadro y la necesidad de una mejor atención.

En ese contexto, desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia, decoló un helicóptero, con un equipo de rescate especializado y un médico a bordo, y un avión para brindar apoyo a la operación.

Una vez que el helicóptero se posicionó sobre el pesquero, en una minuciosa maniobra se descendió una canasta sanitaria y se izó al herido, quien una vez a salvo recibió las primeras atenciones a bordo.

La víctima fue llevada hacia el aeropuerto de Trelew, donde aguardaba una ambulancia que lo condujo hacia el hospital para su intervención quirúrgica.