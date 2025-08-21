Conocé el Museo José Hernández: la antigua estancia donde vivió el autor del Martín Fierro

¿Sabías que lleva el nombre del poeta y escritor gauchesco argentino en memoria a los años que él vivió allí? Según el historiador Julio César Gascón, “José Hernández se hizo gaucho, pero gaucho de verdad, en contacto directo con los hombres de campo durante su larga permanencia en las estancias de Camarones y de la Laguna de los Padres. Estos campos, cuando Hernández estuvo por aquí, se hallaban poblados de hacienda cimarrona y mostrenca y lidiando con ella entre los espesos currales de sus alrededores y de las sierras aledañas, se convirtió en un diestro enlazador, pialador y jinete”.

El actual Museo mantiene la estructura de lo que era -para su momento- una moderna y extensa propiedad con varios puestos, un galpón de esquila, bañadero de ovejas y casa para el mayordomo. La casa principal consta de tres cuerpos y presenta el sistema de doble galería, interna y externa: las habitaciones del ala derecha e izquierda constituyen las 8 salas de exposición, cuyos pisos y decorados también se mantienen originales.

EL MENSAJE DEL MUSEO

La vida de las personas que vivieron en el ámbito rural en siglos pasados constituye el centro de interés de este emblemático lugar que aborda el momento de contacto entre europeos e indígenas de la región pampeana, las situaciones de intercambio y los conflictos entre ambos grupos.

También la fundación de pueblos, guardias y fortines (que ocasionaron finalmente el desplazamiento de gran parte de la población indígena hacia el oeste pampeano), y la vida en la estancia, las tareas de los trabajadores rurales, junto con la cultura criolla.

SU INTERESANTE COLECCIÓN

En el Museo José Hernández se encuentran objetos y documentos que en su mayoría están vinculados a la vida cotidiana gauchesca.

Algunos de ellos son de fabricación indígena, pero también se pueden observar armas y elementos de intercambio en el mundo de la frontera; instrumentos pertenecientes al trabajo en la producción rural; fotografías y documentos de las primeras estancias regionales; atuendos y objetos personales de mayordomos, mujeres y peones; y, por supuesto, la colección de la obra “El gaucho Martín Fierro” en numerosos idiomas (vasco, piamontés, chino, catalán, japonés, guaraní, árabe, etc.)

MUESTRA PERMANENTE: “LA HISTORIA RURAL REGIONAL”

¡Una historia profunda de la región pampeana! Trata sobre la construcción de identidades en tiempos post conquista, representada a través de objetos de la vida cotidiana de los pueblos originarios de la pampa antes de la llegada de los europeos.

La cocina de la estancia, se mantiene original en su estructura y en ella también se exhiben objetos del quehacer diario gauchesco.

Además, la muestra está constituida por archivos de la fundación del actual casco de estancia (1882); transformaciones productivas de la estancia ganadera; los trabajadores y la producción; las tareas rurales, la producción lanar; y mucho más.

MUESTRAS TEMPORARIAS

Como si fuera poco, el museo propone una serie de muestras temporarias que se encuentran a consideración del público en periodos de 2 a 3 meses.

Para conocer la oferta de ellas, se puede consultar la programación mensual en la Guía de Actividades del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata, disponible en www.turismomardelplata.gob.ar