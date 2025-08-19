“Cometí un error y le pedí perdón": Gimena Accardi reconoció que le fue infiel a Nicolás Vázquez

Luego de que la prensa confirmara que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se separaron por una presunta infidelidad de parte de ella, la actriz rompió el silencio en el stream “Sería increíble” (Olga) y confirmó que le fue infiel: “Me mandé una cagada”.

“Estoy sin dormir, estoy angustiada, estoy mal. Pero también siento la necesidad de hablar y aclarar cosas que ayer se estuvieron diciendo y que me tienen en el ojo de la tormenta”, dijo Accardi al inicio del programa.

En su descargo público, la actriz también hizo referencia a los rumores que se instalaron de una relación entre ella y Andrés Gil, su amigo y compañero de obra en “En otras palabras”. Si bien no lo nombró, comentó: “Es mentira la persona con la que se me vincula. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, son familia”.

La actriz decidió explicar lo que sucedió, aunque aclaró que “no le debo explicaciones a nadie de algo que es privado y que corresponde a una pareja, y que se habló entre cuatro paredes y que se resolvió de esa forma”. A su vez, destacó en varias oportunidades, que son personas públicas, pero no mediáticas, y que no les gusta “ni el show ni el circo”.

“A la única persona que le debía explicaciones, que es Nico, ya se las di. En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cagada, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Es cierto lo que se dijo, pero la mitad de las cosas, la otra no y de eso no me voy a hacer cargo. Y también es lo que necesito aclarar de algún modo", sostuvo.

“En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’“, continuó Accardi. Sin embargo, aunque Vázquez la perdonó, explicó que la relación venía mal y desde hacía un año estaban en crisis. Aunque aclaró que esto no fue el causante de la separación” si fue un poco el detonante o la gota que rebalsa el vaso para entre los dos tomar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes".