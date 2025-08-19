¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Semana clave para los equipos argentinos en la Copa Libertadores y la Sudamericana: la agenda de partidos

Se definen los octavos de final y, entre las dos competencias, hay nueve clubes del país con chances de avanzar.

Por Redacción

Martes, 19 de agosto de 2025 a las 14:15


Comenzó una semana importante para los equipos argentinos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre martes y jueves se definirán los clasificados a los cuartos de final de ambos torneos.


Vélez, Racing, Estudiantes de La Plata y River son los equipos que buscarán meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

En tanto que, en la Sudamericana, Huracán, Independiente y Godoy Cruz intentarán seguir adelante. Lo cierto es que habrá sí o sí un equipo argentino eliminado, debido al cruce entre Central Córdoba y Lanús.



Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Libertadores

MARTES 19 DE AGOSTO

19:00 Vélez vs Fortaleza (Copa Libertadores) - En la ida empataron 0-0

21.30 Racing vs Peñarol (Copa Libertadores) - En la ida ganó Peñarol 1-0

MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO

19:00 Estudiantes vs Cerro Porteño (Copa Libertadores) - En la ida ganó Estudiantes 1-0

JUEVES 21 DE AGOSTO

21.30 River vs Libertad (Copa Libertadores) - En la ida empataron 0-0

Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

MARTES 19 DE AGOSTO

19:00 Huracán vs Once Caldas (Copa Sudamericana) - En la ida ganó Once Caldas 1-0

MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO

21.30 Independiente vs Universidad de Chile (Copa Sudamericana) - En la ida ganó U. de Chile 1-0

JUEVES 21 DE AGOSTO

19:00 Godoy Cruz vs Atlético Mineiro (Copa Sudamericana) - En la ida ganó Atl. Mineiro 2-1

21.30 Lanús vs Central Córdoba (Copa Sudamericana) En la ida ganó C. Córdoba 1-0 

 

