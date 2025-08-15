Descuentos, ofertas y promociones para conseguir el mejor regalo en el Día del Niño



Durante la fecha en la que se celebran las infancias en la Argentina, se estila organizar una reunión familiar junto a los más pequeños y realizarles un regalo. Es por eso que muchas familias buscan descuentos, ofertas y lugares donde conseguir el mejor regalo para esta jornada tan especial.

Este año, el tercer domingo de agosto también es feriado por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín. Además, la fecha coincide con un fin de semana largo, dado que el Gobierno estableció el viernes 15 de agosto como un día no laborable con fines turísticos.

La mayoría de los comercios y entidades financieras ofrecen descuentos a sus clientes:

- Club La Nación: brinda hasta un 30% de descuento en marcas como Alparamis, CD Market, Kids Point, Miñoqui, Baires It, Bukito, Other, Creciendo, Loló para chicos, Snowcell, GoSmart, El Imaginario, Tienda Rasti, Ciudad Rayuela, Magdalena Esposito, entre otros.

- Banco Nación: hasta el 17 de agosto, los usuarios de esta entidad tienen en comercios adheridos un 25% de descuento en indumentaria y 20% en jugueterías y librerías y con posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés. Además, quienes paguen con Mastercard, obtendrán un 10% adicional de descuento. Hasta el jueves se suma el beneficio de 6 cuotas sin interés y, quienes cobren su sueldo en el banco, tienen un 5% extra de descuento.

- Banco Provincia: el sábado 16 de agosto hay 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en indumentaria y casas de deportes, perfumerías, jugueterías, bicicleterías y librerías comerciales. Este beneficio solo aplica con tus tarjetas de crédito Visa o Mastercard, con un tope de reintegro de $20.000 por transacción. Válido en compra presencial y online, en comercios adheridos.

- MODO: tiene un 20% de reintegro en comercios adheridos, con su aplicación o pagando con QR en la app del banco. Las ofertas son válidas hasta el 16 de agosto.

- Naranja X: ofrece promociones en categorías como cines, juguetes, bicicletas, electrónica y ropa. Tiene ofertas como 14 cuotas sin interés en productos seleccionados del 11 al 17 de agosto, y hasta 12 cuotas sin interés cualquier día. Además, hay descuentos específicos como un 25% de descuento más hasta 5 cuotas con un tope de $20.000 del 15 al 17 de agosto, y un 20% de descuento más Plan Z con un tope de $20,000 los días 15 y 16 de agosto. También se puede obtener 2x1 en entradas compradas online todos los días y 3 cuotas sin interés con Plan Z en supermercados.

- Mercado Libre: tiene hasta 40% de descuento en deportes (con 18 cuotas sin interés), juegos y juguetes (con 12 cuotas sin interés en estas categorías).

- Banco Columbia: del 2 al 17/08 tienen 6, 9 y 12 cuotas sin interés en categorías juguetes y rodados en COTO; del 4 al 11/08, tienen 30% de ahorro en el Rubro Jugueterías tope $10.000 por cuenta; del 11 al 17/08, tienen 30% de ahorro tope $ 10.000 por cuenta y 6 cuotas sin interés en El mundo del juguete, 30% de ahorro tope $20.000 por cuenta y 6 cuotas sin interés Creciendo y 30% de ahorro tope $20.000 por cuenta y 6 cuotas sin interés en Bukito; del 16 al 17/08, tienen 30% en restaurantes y fast food tope $15.000 por cuenta.

- Banco Comafi: hasta el 13 de agosto en cualquier sucursal del Mundo del Juguete los clientes Comafi participan, vía MODO, por un sorteo donde tres ganadores tendrán la posibilidad de llevar a su hijo a que tenga un minuto libre en cualquier juguetería para que se lleve lo que quiera. Además, cuentan con hasta un 30% de descuento y 6 cuotas sin interés abonando con MODO; además, del 14 al 16 de agosto, la entidad ofrecerá 20% de descuento con tope de reintegro de $25.000 por marca y hasta 3 cuotas sin interés para clientes Comafi. Para clientes Comafi UNICO el banco ofrecerá un 30% de descuento con tope de reintegro de $30.000 por marca y hasta 6 cuotas sin interés. Ambas promociones son vía MODO. Las marcas adheridas son: Cúspide, Cebra, City Kids, Monococo, Osito Azul, 47 street, Kinderland, Apio Verde, Giro Didáctico, Compañia de juguetes, El mundo del juguete, Consenti2, Nike (Presencial).

- Carrefour: hasta el 17 de agosto, los clientes podrán acceder a promociones exclusivas, con 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, descuentos de hasta 20% en bicicletas, y juguetes desde $4.999, tanto en tiendas físicas como en el sitio web. El catálogo incluye una selección de licencias oficiales como Burago Fórmula 1, Stitch, Barbie, Marvel, Hot Wheels, Disney, Spiderman, Paw Patrol, Gabby Dollhouse y Bluey, entre otras. Además, se destacan rubros como scooters, rollers, andadores, monopatines y juegos de mesa, ideales para todas las edades. Los rubros incluyen juguetes clásicos y didácticos; scooters, rollers, andadores y monopatines; juegos de mesa como ajedrez, torre de madera o memotest.