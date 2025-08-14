Una familia tipo necesita ingresos de al menos $1.149.353 para no ser pobre

Durante el mes de julio de 2025, una familia tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires (GBA) requirió al menos $1.149.353 de ingresos para no ser considerada pobre, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo estadístico compartió los resultados actualizados de la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA), los dos principales indicadores utilizados oficialmente para trazar las líneas de pobreza e indigencia en el país.

El informe discrimina el valor de las canastas para tres combinaciones familiares frecuentes, lo que permite visualizar cómo evoluciona el poder adquisitivo en grupos de diferente composición. Para el hogar tipo de cuatro integrantes (pareja y dos hijos menores), el valor de la CBT fue de $1.149.353 y la CBA —que solo releva la cobertura alimentaria mínima— alcanzó los 515.405 pesos.

Para un hogar de tres miembros (por ejemplo, una jefa de hogar y dos hijos), la CBT resultó de $915.019, en tanto que la CBA fue de 410.322 pesos. Para una persona adulta sola, el umbral de la CBT se ubicó en $371.959, mientras que la CBA se fijó en 166.798 pesos.

Al comparar con los valores de junio de 2025, las canastas muestran un alza en línea con el dato de inflación que difundió este miércoles el Indec. En todos los casos, la CBT aumentó 1,9% respecto del mes anterior. Para la familia tipo de cuatro integrantes, ese incremento implicó que el monto de la CBT creciera en $22.353 en solo un mes. La CBA, que marca la línea de indigencia, subió en la misma proporción: para la familia tipo el salto mensual fue de 10.093 pesos.

Si se ve la variación interanual —respecto de julio de 2024—, las subas alcanzan el 27,6 por ciento. En el caso de los hogares unipersonales, la CBT avanzó desde $292.000 a $372.670 en los últimos doce meses, mientras que para los hogares de tres personas, el aumento fue de $186.000, llevando la CBT desde $728.000 hasta los actuales 914.292 pesos. La CBA para una persona sola, por su parte, subió desde $132.000 a $167.095 en el año, en tanto que para una familia de tres integrantes creció desde $323.000 a 410.067 pesos.

Tanto la CBT como la CBA surgen de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares y se construyen utilizando estándares internacionales. La CBT incorpora, además de alimentos, bienes y servicios básicos como transporte, vestimenta, educación y salud, exceptuando el alquiler de vivienda. La CBA se enfoca exclusivamente en la adquisición de productos alimentarios que garanticen los mínimos calóricos y proteicos recomendados.