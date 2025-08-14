Abrieron más de 1.000 supermercados chinos nuevos en el último año y medio con mayor oferta de productos

Los supermercados chinos desembarcaron en la Argentina en 1993 con la ola migratoria de más de 100.000 ciudadanos provenientes en un 80% de la provincia de Fujian, ubicada al sudeste de China, frente a la isla de Taiwán, donde por entonces demoraban en llegar las mejoras en las condiciones de vida derivadas de los avances que terminó logrando la superpotencia asiática.

Así, en pocos años, se posicionaron como la quinta corriente con mayor presencia en el país, solo superada por las de origen latinoamericano. Se estima que hoy viven alrededor de 120.000 chinos en la Argentina.

La inserción de la comunidad oriental en la población nacional expandió rápidamente el formato, que se convirtió para estos inmigrantes (de clase media y media-baja) en una forma de generar ingresos y transformó el mapa comercial en la década de los ‘90 y los 2000, hasta conquistar la Ciudad de Buenos Aires con un establecimiento cada cuatro cuadras para expandirse luego por la Provincia y el Interior con una impronta propia.

Con el foco puesto en la reactivación esperada del consumo y la preferencia del público por la compra diaria en superficies más chicas, en el último año y medio, abrieron más de 1.000 nuevos supermercados chinos. El rubro ya suma más de 13.000 puntos de venta, que representan a nivel nacional el 60% de las ventas del canal de autoservicios independientes, según la consultora Scentia.

“En la pospandemia, se reubicaron 80% de los 200 cierres de la cuarentena. El 20% restante se perdió, pero tenemos aperturas previstas en distintos puntos de la Ciudad y la Provincia, como Wilde, Avellaneda, Quilmes, Vicente López, San Isidro, 25 de Mayo y Pergamino; además de en Puerto Iguazú, Salta y Mendoza”, adelantó Yolanda Durán, presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa).

Tierra del Fuego y Santa Cruz son las únicas provincias donde no tienen supermercados. “Tenemos interés en estar, pero no aún no lo hicimos por las bajas temperaturas y los fletes caros”, destacó la titular de la entidad sectorial, que ya llegó a pueblos como Monte Quemado en Santiago del Estero y Orán en Salta.

Por delante, la cámara proyecta montar el primer centro mayorista propio para cortar con la dependencia de distribuidores como intermediarios y así abaratar costos y llegar al público de forma directa con precios que prometen ser entre un 30% y 40% más baratos de un surtido de 50.000 productos esenciales. “Estamos en tratativas con el municipio de Morón y otros para que nos cedan un espacio techado de al menos 10.000 metros cuadrados”, explicó Durán, y anticipó el plan de replicarlo en otros distritos.

Sobre el consumo actual, apuntó que “como ocurrió en los ‘90, el consumidor está volviendo a comprar en pequeños comercios”. “Se estabilizaron los precios y prácticamente no hay trabas una vez levantado el cepo, aunque la gente tarjetea y seguimos lidiando con la suba de los servicios, los costos logísticos y el peso de los impuestos”, apuntó. Agregó que se incrementó la oferta con nuevos productos por la mayor importación.

Asimismo, como parte de su plan de crecimiento, los supermercados chinos están interesados en quedarse con un negocio clave de Carrefour en la Argentina, en medio del proceso que abrió la cadena francesa de revisión internacional de sus activos y en el que ya se desprendió de la filial italiana.

Buscan avanzar con la compra de una parte de Carrefour Express, el negocio de la cadena dedicado al formato de cercanía, como se apoda en el rubro a los pequeños locales de barrio, que funcionan bajo esta marca en el país desde 2008.

Según trascendidos, la oferta sería por 122 de esas sucursales, presentada a través de Cedeapsa, con capital de los empresarios que están volviendo a la Argentina y de la segunda y tercera generación que apuestan a expandirse con más bocas de expendio.

Actualmente, Carrefour tiene operativas 460 tiendas de proximidad de un total de 663 superficies en el país, por lo que la puja sería por una cuarta parte de los Exprés. La idea es comprar la operación de esas locaciones para ponerle la marca Chin Express.

En 2024, se inauguraron 32 nuevos Carrefour Express. Y en lo que va de 2025, hubo 15 acciones, entre aperturas y remodelaciones, como parte del plan anunciado por la cadena a Javier Milei en noviembre con US$ 300 millones de inversión destinada a abrir 27 sucursales del formato Maxi y 60 de Express en tres años, con la creación de 2.500 empleos.

Los chinos sufrieron la competencia de la expansión de Carrefour Express en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, donde está presente hoy el formato. Les resulta atractiva la posibilidad de tomar control de las locaciones para así reconquistar ese espacio con una infraestructura ya establecida: en lugar de invertir en aperturas, buscan aprovechar los Express operativos para reducir costos y acelerar su expansión.

El modelo ofrece más de 3.000 referencias de artículos que buscan cubrir las necesidades de compra diaria. Al surtido de productos frescos, alimentos secos y artículos de limpieza e higiene personal, recientemente se sumaron frutas y verduras, rotisería, carnicería y panadería.

Si prospera la oferta, en la industria destacan que marcaría un hito en la evolución de los supermercados chinos, que pasarían de operar pequeños autoservicios familiares a hacerlo con un formato más profesionalizado y con un alcance consolidado.