“Es incapaz de reinsertarse en la sociedad”: El abogado de Julieta Prandi fundamentó el pedido de 50 años de cárcel para Claudio Contardi



Mientras se espera el veredicto, el abogado de Julieta Prandi se refirió al pedido de 50 años de cárcel para Claudio Contardi (57 años de edad), el ex marido de la modelo denunciado por abuso sexual reiterado. "Es incapaz de reinsertarse en la sociedad", afirmó Javier Baños.

El fiscal Christian Fabio solicitó una pena de 20 años para el empresario gastronómico, mientras que la querella pidió 50 años y la defensa, la absolución o la pena mínima.

En declaraciones a la prensa sobre si esperaba una condena ejemplar, Baños respondió: "Queremos una condena justa, que sea acorde con la gravedad del hecho y la reprochabilidad del autor. La determinación judicial de la pena es uno de los aspectos más complejos del proceso penal, por lo que pueden existir diferencias en los matices".

Asimismo, el abogado explicó que el fiscal "tiene un deber de objetividad" y pidió 20 años, mientras que ellos representan a la modelo y no tienen ese deber, pero entienden que "no hay ninguna necesidad de prevención especial positiva", en referencia a la resocialización del acusado. "Creemos, junto con el equipo de Fernando Burlando, que esta persona es incapaz de ser resocializada, por lo que la pena debe orientarse a la prevención especial negativa, es decir, garantizar la seguridad de Julieta y neutralizar a una persona que consideramos completamente peligrosa".

En el juicio, Prandi expresó: “Todavía no me siento una persona libre, plena, viva y feliz. Todavía intento reencontrarme, volver a creer en mí, volver a sonreír, volver a sentirme segura, volver a no recordar los hechos aberrantes que tuve que soportar. Me hubiese encantado no despertarme más y eso que era mamá de dos. Cuando a mi me pasaba esto yo tenía un bebé de meses y un chiquito de 4”.

Y ratificó: “Me sacó absolutamente todo y todo lo hice con mi trabajo. No importa si se quedó con todo, lo único que pido es justicia. Lo considero digno de cualquier cosa. Por mi vida y la de mis hijos voy a pedir que lo detengan porque sino yo los voy a hacer responsables de lo que me pueda pasar a mi o a mi familia. No quiero estar muerta dos veces”.

El abogado Baños también contó que fueron "dos días de juicio muy intensos" en los que se recibió toda la prueba testimonial, que definió como "sobreabundante".

Custodia policial fija en los domicilios de Martínez y en Pinamar, garantía en los traslados desde la Judicatura de Campana hacia Martínez y un botón anti pánico, son las medidas de seguridad brindadas por la Justicia a Julieta Prandi hasta el momento.

"Este tipo de delitos son difíciles de probar, los abusos sexuales son delitos complejos, y este caso es atípico porque contamos con una gran cantidad de elementos de convicción. El relato de Julieta Prandi es constante, coherente, sin fisuras, y fue avalado por 13 testigos que declararon durante el debate. Además, se complementa con pericias psicológicas y psiquiátricas incontrovertibles que confirman indicios de abuso sexual intrafamiliar sostenido en el tiempo. En pocos casos hay tanto material probatorio para demostrar un hecho de estas características", afirmó.

Hasta el momento, Contardi nunca estuvo detenido por las denuncias de Julieta Prandi. Tuvo su oportunidad de declarar y lo hizo durante casi una hora en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana. "Nunca abusé de ella sin su consentimiento", fue su extraña frase para defenderse, en un supuesto fallido que no corrigió el hombre que tuvo dos hijos varones con la modelo, que tienen 14 y 10 años.

Ante los jueces, Contardi volvió a negar las acusaciones de abuso sexual con acceso carnal contra su ex pareja, con la que se casó en octubre de 2011 y se divorció formalmente en noviembre de 2019. "Yo por esta falsa denuncia, de que le habíamos robado el departamento, casi pierdo un hijo. Cuando hicieron la falsa denuncia (por el departamento que compartían en el barrio de Belgrano), lo hicieron frente a un tribunal, ante un juez. Después de eso, viene simultáneamente la denuncia de abuso sexual, que yo abusaba de ella en nuestro domicilio", recapituló. Además, sostuvo: "Nunca pensé estar acá, me cuesta mucho, nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida, siempre fueron consentidas, realmente. Yo sé que nos amamos, yo sé que nos casamos enamorados, tuvimos dos hijos enamorados".

Sobre los abusos, el abogado de Prandi precisó: "Si bien en las relaciones de pareja hay encuentros íntimos consentidos, en el caso de Julieta hubo numerosas relaciones que no fueron consentidas. El lapso imputado es de dos años, durante los cuales Julieta fue obligada a mantener relaciones sin su consentimiento. No es la palabra de Julieta contra la de Contardi; la denuncia fue realizada en 2018, mantenida en el tiempo y ratificada ante múltiples funcionarios, peritos y agentes judiciales, con coherencia y sin fisuras".

Y agregó: "Esto está corroborado por pruebas periciales y documentales. Se puede engañar a una persona durante un tiempo, pero no a un equipo de peritos forenses que la entrevistaron en profundidad. Por ejemplo, una psicóloga entrevistó a Julieta 192 veces; es imposible que haya mentido. La psicología del testimonio confirma con un 100% de seguridad que su relato es creíble".

Finalmente, sobre la seguridad de Prandi, dijo: "El jueves pedimos expresamente la prisión preventiva de Contardi. La fiscalía no acompañó ese pedido en ese momento, pero luego el fiscal también solicitó la detención. El tribunal no hizo lugar a la prisión preventiva, pero estableció prohibición de acercamiento a 300 metros, prohibición de salida del país y ordenó el control policial del domicilio de Julieta, además de custodiarla personalmente a ella y su familia. Desde que se retiró del tribunal, Prandi cuenta con custodia policial que se mantendrá hasta que se dicte la sentencia, el próximo miércoles a las 11 de la mañana".