Narcos a los tiros con la policía en un basural sobre el Río Matanza

La GoPro de un efectivo de La Matanza registró el intenso tiroteo cruzado con un grupo de delincuentes que escapaban tras ser sorprendidos en unos de sus “points” de droga. Los efectivos, apoyados por drones y un helicóptero, terminaron deteniendo a dos cabecilla de un clan narco y a cuatro de sus cómplices.

El inicio de la investigación se remonta al año 2024 cuando, tras varios días desaparecidas, aparecieron los cuerpos de dos mujeres de 28 y 14 años a la vera del Río Matanza.

Durante las tareas, los delincuentes dispararon contra los efectivos. Durante dos años y en sucesivos operativos, detuvieron al jefe narco “Pancuca” y a otros cabecillas de la estructura. Sin embargo, el “Clan Calderón” continúo opeando con nuevos jefes.

Gracias a un trabajo de vigilancia con drones, lograron detectar uno de los “points” usados por los herederos de la estructura narco. Al momento de irrumpir, dos de los líderes atacaron a balazos a los efectivos y huyeron en dirección al arroyo. Tras un intenso fuego cruzado, los encontraron escondidos en el pastizal junto a cuatro cómplices.

Al profundizar la requisa, los uniformados de la DDI encontraron más de 600 dosis de pasta base, 105 dosis de cocaína y un trozo de marihuana. A su vez, hallaron una carabina, un fusil y varias pistolas cargadas y listas para usar. Los delincuentes fueron imputados por tentativa de homicidio, tenencia de estupefacientes y encubrimiento.