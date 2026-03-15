Estaba apurado por llegar al boliche, chocó y volcó: no tenía papeles

El Paseo Victoria Ocampo es una de las postales típicas de “La Feliz”: de frente al mar, la zona es elegida por turistas y residentes para pasar mañanas y tardes. Sin embargo, de noche, hay un cambio de registro rotundo: alta velocidad, discotecas y alcohol.

Un joven de 18 años a bordo de un Audi S3 estaba apurado por encontrarse con sus amigos en uno de los boliches, por lo que venía a fondo.

Sin embargo, un mal cálculo lo llevó a chocar desde atrás a una Volkswagen Suran que estaba correctamente estacionada sobre la calle a la altura de la Normandina, donde se ubican los sitios más concurridos.

Debido al impacto, el Audi S3 volcó y quedó de costado sobre una escalinata peatonal. El conductor tuvo suerte, a diferencia de lo que suele ocurrir, esa noche no había nadie cerca.

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia al conductor, arrojando resultado 0,00 g/l. No obstante, se dispuso el secuestro del vehículo Audi por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, debido a la falta de documentación correspondiente.