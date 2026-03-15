Tiene 16 años, amenazó con hacer una masacre en su escuela y lo detuvieron

“Quiero ser un tirador real”, dijo en en el chat de un reconocido juego de guerra online mientras compartía con otros usuarios. Sus compañeros no lo tomaron en serio, pero la inteligencia estadounidense sí.

Las alarmas se encendieron del todo cuando, días después, hizo referencia a un tiroteo ocurrido en la ciudad de Nashville en 2023, donde una joven asesinó con una carabina semiautomática a tres profesores y tres estudiantes de una escuela de esa localidad.

En consecuencia, los efectivos federales llevaron adelante amplias tareas de inteligencia, estableciendo que el responsable de las intimidaciones era un joven menor de edad, domiciliado en la localidad de Lanús Este.

Durante la mencionada manda judicial se incautaron dos dagas de uso militar; uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe; una insignia del Ejército Argentino; tres chapas identificatorias con el nombre del implicado; otra con la leyenda “Campaña del servicio en Irak”; y una restante perteneciente a una comunidad de una Academia de Tiro.

Asimismo, se decomisaron chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y demás documentación de interés para la pesquisa.

Finalmente, el menor investigado y su madre fueron notificados de la causa, quedando ambos a disposición del magistrado actuante.