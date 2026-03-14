Entraron armados a un frigorífico y se llevaron 50 millones en 75 segundos

Las cámaras de seguridad de una empresa de productos ganaderos mostraron el accionar de al menos cuatro delincuentes para cometer un asalto quirúrgico.

Todo comenzó cuando los delincuentes entraron al galón del frigorífico. Dos de ellos se encargaron de asegurar el galpón y evitar que nadie salga ni entre. Los otros se metieron de lleno en la oficina de administración.

Una cámara interna muestra el momento en el que uno de ellos patea la puerta y los empleados, asustados, se echan para atrás. Armados con pistolas y encapuchados, los amenazaron hasta que les entregaron dos cajas de dinero.

Un recuento posterior reveló que se trataba de 50 millones de pesos que se esfumaron en menos de 75 segundos. La precisión del robo abrió la hipótesis de que alguien brindó información desde adentro.

Los investigadores detectaron que, tras los robos, cambiaban de vehículo para escapar. Los acusados quedaron imputados por robo agravado y la causa sigue abierta para identificar a otros posibles integrantes.