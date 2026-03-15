Control migratorio en Once terminó con la deportación de cuatro extranjeros con antecedentes

Bajo los lineamientos ordenados por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos federales realizaron un significativo control migratorio poblacional en la zona comercial del barrio porteño de Once.

En el lugar se efectuó un control poblacional en varios locales comerciales ubicados en una galería, los cuales eran regenteados por extranjeros.

Dicho operativo, que se llevó a cabo en una galería denominada “La Juanita” ubicada en el barrio de Once, fue realizado por personal de la División Comisaría de Asuntos Migratorios de esta Institución junto con personal de la Dirección Nacional de Migraciones.

Para ello se utilizaron los sistemas Morpho Rap Id, SIFCOP, Sistema SACI y la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones.

Como resultado del procedimiento cuatro extranjeros con antecedentes penales fueron retenidos y trasladados a la División Alcaidías de la PFA, para luego ser expulsados del país. Asimismo, se confeccionaron tres actas de infracción migratoria a comercios por encontrarse trabajando extranjeros condición migratoria irregular.

Finalmente fueron relevados un total de 25 locales de los cuales un total de 56 personas fueron controladas, donde 32 eran extranjeros y 24 argentinos.