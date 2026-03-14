Les tapiaron el búnker e intentaron entrar a los martillazos

El inmueble, ubicado en César Díaz al 2900, había sido allanado el 25 de febrero en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 llevada adelante por la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte, con intervención del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°31 y la UFEIDE, a cargo de la Dra. Cecilia Amil Martin.

En aquel procedimiento se realizaron siete allanamientos, se secuestró un arma de fuego cargada y una gran cantidad de dosis de estupefacientes, además de detener a cuatro integrantes de la organización investigada.

Durante la investigación, se estableció que uno de los domicilios allanados era un inmueble tomado perteneciente al Gobierno de la Ciudad que funcionaba como punto de acopio y venta de drogas, por lo que tras el allanamiento, el 27 de febrero fue tapiado para impedir que continuara siendo utilizado como búnker.

Sin embargo, días después, personal de la Comisaría Vecinal 11A que patrullaba la zona fue alertado por vecinos sobre ruidos y movimientos sospechosos en el edificio. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a dos hombres y una mujer intentando romper el tapiado del departamento con un martillo y una masa.

Ante esta situación, los tres imputados -un ciudadano dominicano de 53 años, una mujer dominicana de 48 y un argentino de 59- fueron detenidos en el lugar mientras intentaban forzar el ingreso al inmueble.