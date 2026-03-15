Una campera y una bici: con dos detalles, la inteligencia artificial permitió detectar a un sicario

La detención de un sicario comenzó a resolverse lejos del lugar del ataque. No hubo testigos directos ni una cámara apuntando al frente del negocio. Sin embargo, un software de videovigilancia utilizado por el Gobierno de Santa Fe, logró, a partir de dos detalles, dar con el autor.

El episodio investigado ocurrió durante la madrugada del 10 de marzo en pasaje Bacle al 6500, donde se denunciaron disparos de arma de fuego contra un domicilio. A partir de ese momento, investigadores de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la Policía de Investigaciones (PDI) solicitaron el análisis de las cámaras del sistema Lince en los alrededores.

Los operadores del sistema comenzaron a revisar imágenes en las cámaras ubicadas en distintos cruces cercanos -Laprida y Patricios, Frías y Laprida, y Alzugaray y Laprida- mediante herramientas de búsqueda inteligente que permiten filtrar personas, vehículos o trayectorias en pocos minutos.

Cerca de las 0.49, las cámaras volvieron a captar al mismo hombre circulando en bicicleta por Laprida. En esa secuencia ocurrió un detalle que llamó la atención de los operadores: el ciclista se detuvo y arrojó al suelo la prenda superior que llevaba puesta, aparentemente una campera.

Pocos segundos después de que la prenda quedara en la calle, otro hombre apareció caminando desde el sur, levantó la campera y se retiró del lugar, lo que también quedó registrado por las cámaras.

Con esa información orientaron la búsqueda y solicitaron un allanamiento en una vivienda de Laprida al 6300 y en otros domicilios linderos. De esta forma arrestaron a un hombre de 41 años.

¿Qué es el sistema Lince?

Es un software de videovigilancia utilizado para tareas de prevención e investigación criminal. Funciona como un sistema de análisis masivo de imágenes que integra cámaras urbanas y herramientas de inteligencia artificial capaces de filtrar movimientos, colores de prendas, vehículos, trayectorias o comportamientos específicos.