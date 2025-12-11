Escándalo en La Libertad Avanza de La Matanza: expulsaron a Leila Gianni y la acusan de “traición” por formar otro bloque un día después de asumir

Tras asumir recientemente su banca como concejal de La Matanza, Leila Gianni fue apartada de La Libertad Avanza acusada de "traición" al partido del presidente Javier Milei. El video del momento en el que se saluda con Fernando Espinoza el día de su jura, tuvo fuertes repercusiones en las redes sociales.

"Desde La Libertad Avanza La Matanza comunicamos oficialmente que la concejal Leila Gianni no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de nuestro espacio, luego de su decisión deliberada de romper el bloque el mismo día de asumir la banca obtenida con los votos de los vecinos", expresaron a través de un comunicado.

Es que Gianni, tras la jura, decidió conformar una bancada con Hernán Finocchiaro, hermano del exministro de Mauricio Macri, y Javier Ferreyra, cercanos a Cristian Ritondo, y el libertario Ricardo Lococco, en un espacio al que llamaron “Alianza Libertad Republicana”. Todo se da en el marco de conflicto con Sebastián Pareja.

"Dicho accionar fue consciente y planificado, con la intención de generar división interna, quedando así demostrado que no existió compromiso real con nuestras ideas ni respeto por el mandato de las urnas", expresaron desde LLA local.

En este marco, Carlos Maslatón se manifestó al respecto: “Me parece impresionante que ya la hayan rajado. Si bien esto suele ocurrir en el partido del gobierno, el castigo normalmente recae sobre liberales, no sobre peronistas”.

Y agregó: “Qué quilombo habrá hecho la chica, en el comunicado de LLA hasta la desautorizan como perteneciente a La Matanza pese a que fue candidata gubernamental por ese distrito”.

Gianni relativizó la reacción de sus detractores. Es más: sigue estando afiliada al partido de Milei.

La respuesta de Gianni:

“Mientras algunos se dedican a operar desde un escritorio y con aire acondicionado, otros nos embarramos, caminamos por zanjas abiertas y nos fumamos el olor nauseabundo de los basurales”, expresó a través de sus redes sociales.

Y explicó su saludo a Fernando Espinoza en el video que tuvo repercusiones en las redes sociales: “Para los que operan con el saludo, fue saludo protocolar como se hizo con el resto de los concejales opositores a Fernandito”.

“Me pregunto por qué no cuestionan cómo saludo al resto de los concejales, que incluso posaron en una foto con sus familiares”, cerró.