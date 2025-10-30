"Un viaje personal, emocional y profundo": María Becerra anunció el lanzamiento de su nuevo disco “Quimera"

El próximo 20 de noviembre aterrizará al mundo musical un nuevo álbum de Maria Becerra, "QUIMERA". Sin tanta premisa, la cantante lo anunció en sus redes sociales, sorprendiendo a sus fanáticos.



La artista reveló la portada del disco donde se la ve más linda que nunca y lo que este proceso significó en su vida.



Será bajo el sello Warner Music Argentina, una vez más, y con canciones que harán bailar y emocionar, por igual. La cantante vive su mejor momento profesional, luego de haberse tomado un descanso para recuperarse de sus problemas de salud. Por eso toma esta etapa como "un viaje profundo".



En su posteo en redes sociales, Maria Becerra quiso expresar la noticia con un sentido mensaje donde abrió su corazón.



"QUIMERA. 20 DE NOVIEMBRE. Mi nuevo álbum. después de casi tres años por fin van a poder escuchar este proyecto en el que tanto venimos trabajando. Con Shanina, Jojo, Maite y Gladys: estos personajes que tanto me ayudaron a sanar en el camino. un viaje personal, emocional y profundo, con sus luces y sus sombras, con todas las versiones de mí", expresó con emoción La Nena de Argentina.



Y agregó: "Pre-save ya disponible en todas las plataformas". De esa manera, sus fanáticos ya pueden activar para recibir rápidamente lo que será su nuevo disco.



JOJO hizo explotar las redes sociales:



Becerra generó incertidumbre en torno a JOJO, uno de los personajes que la acompañaron durante esta nueva etapa profesional. Muy sexy y atrevida, compartió algunos segundos de su alter ego de la que brindará más imágenes en breve.