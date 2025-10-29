“¿Te volvió a pegar?”: La íntima entrevista de Fabiana Cantilo a Lourdes Fernández sobre su ex pareja Leandro García Gómez

En la madrugada del miércoles, Fabiana Cantilo sorprendió a sus seguidores con un vivo en sus redes sociales en el que se sumó minutos más tarde Lourdes Fernández, excantante de Bandana.

La participación de la artista pop llamó la atención de la propia Cantilo que aprovechó a preguntarle todo sobre la situación que vivió en las últimas semanas con su pareja, Leandro Esteban García Gómez, hoy detenido por privación ilegítima de la libertad.

Cantilo puso en duda que fuera una angina la que afectara a la cantante y se lo dijo sin vueltas. “No te creo nada esa parte. Y que dormiste cinco días… por qué no contestabas dónde estabas. Nadie sabía dónde estabas”, dijo Fabiana quien recordó que ella también pasó por una situación de adicciones en la que estuvo, según ella, “fisurada”.

En otro momento, le consultó por su pareja. “¿Quién es este novio que tenés rarísimo?”, quiso saber a lo que Lourdes respondió: “No, no tengo nada”. “¿Estás separada ahora?” a lo que la cantante dijo que sí.

“¿Por qué? ¿Te pegó?”, consultó sin vueltas Cantilo y la respuesta de Lourdes generó más dudas sobre el día que estaba con su pareja en el departamento. “Hace rato ya”, respondió la cantante de Bandana que explicó luego por qué estaba ese día en la vivienda de García Gómez.

“Era su cumpleaños…me agarró fiebre el domingo a la noche y no pude levantarme. Me quedé dormida dos días”, contó sobre ese día que su madre realizó la denuncia por desaparición y comenzó la búsqueda que terminó con Fernández internada en una clínica y su pareja detenida.

Ante las consultas de Fabiana, Lourdes dijo que tomó whisky con Leandro y que luego se durmió. “El domingo a la noche cuando me desperté me di cuenta de que tenía anginas. El lunes tenía que trabajar, pero lo suspendí”, explicó.

“¿No lo mandaste a comprar remedios?“, quiso saber Cantilo. ”Sí compró, pero no lo mandé porque yo estaba inconsciente por la fiebre“, aseguró Fernández.

“¿Te pegaba el señor? ¿Te volvió a pegar? ¿Me lo jurás por Dios?“, le preguntó Fabiana después. “No volvió. Te lo juro por Dios, por mis cuerdas vocales. Por eso realmente estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación”, manifestó Lourdes.

El informe de los especialistas que evaluaron a Lourdes:

A comienzo de semana se supo que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) elaboró un informe sobre la situación de Lourdes Fernández en el que estableció que la artista se encuentra en una situación de “alto riesgo”.

El documento, realizado por un equipo interdisciplinario de profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho, describe un contexto de vulnerabilidad extrema.

De acuerdo a los especialistas, en el testimonio de la cantante se observan patrones de control, aislamiento y sometimiento psicológico que suelen estar presentes en los vínculos abusivos.

Aunque Lourdes Fernández negó haber sido agredida físicamente por su expareja, Leandro García Gómez, los peritos interpretaron su declaración como la de “una mujer manipulada por el violento”, una figura que enmarca el impacto emocional y la dependencia que pueden generar las relaciones de dominación.

Ante los resultados del informe, Yamil Castro Bianchi, abogado de la madre de la artista, pedirá que Lourdes vuelva a declarar, esta vez como posible víctima de delitos relacionados con la trata de personas.