“Hay que cerrar el orto”: La reflexión de Pedro Rosemblat ante el triunfo de La Libertad Avanza y un mensaje a modo de autocrítica

Identificado con el peronismo y sin filtros, Pedro Rosemblat dejó un mensaje de alto voltaje a sus seguidores tras la derrota electoral del domingo de Fuerza Patria.

En el stream de Gelatina, afirmó: "hoy toca mamar". Además, aseguró que es necesario "reconocer cuando no la ves y cerrar el orto", en referencia a la necesidad de asumir los errores sin caer en la bronca.

"Uno tiene que reconocer eso, cuando no la ves, no la ves, hay que cerrar el orto, escuchar, leer, aprender y tratar de mejorar", remarcó.

“Mientras el peronismo siga encarnando el pasado y no tenga una propuesta de futuro va a ser muy difícil”, expresó al inicio de su programa.

Al ver el número alto de espectadores en su ciclo de streaming, reconoció que se debe a los libertarios que esperaban su opinión o dolor frente al resultado de las elecciones.

“Tendremos la indecorosa tarea de explicar el lunes aquello que no anticipamos el viernes y me parece que uno tiene que reconocer eso, cuando no la ves, no la ves, hay que cerrar el orto, escuchar, leer, aprender y tratar de mejorar”, reflexionó.

Y, diferenciándose de otros influencers o figuras que apoyan el peronismo, acepto la derrota con la frente en alto: “Porque hay una inclinación a enojarse, esta línea tan hijadeputa de decir ‘bueno después no los quiero ver llorando cuando le saquen…’”.

Finalmente, se dirigió a los nuevos espectadores que buscaban burlarse de ellos y les dio la bienvenida: “Hoy toca mamar amigos, así que todos los libertarios que están viendo Gelatina para disfrutarlo y reírse de nosotros, bienvenidos. Mi juventud fue esa, ponerte en y decir a ver como llora Morales Solá, nunca pensé que íbamos a convertirnos en eso, pero sabes que lindo tener 20 años, ser libertario y poner Gelatina en un día como hoy”.

“Que Gildo diga qué hay que hacer:”

En otro tramo del programa, Rosemblat se refirió al amplio triunfo de Gildo Infrán en la provincia de Formosa que tuvo el respaldo de los ciudadanos al modelo peronista y alcanzó el 58,35 % de los votos quedando en primer lugar.

“Que Gildo diga qué hay que hacer”, bromeó.

Desde su nacimiento como provincia, en 1955, Formosa ha tenido 23 gobernadores diferentes. El actual es Gildo Insfrán, quien forma parte del Poder Ejecutivo Provincial desde hace 38 años y medio, ya que fue vicegobernador de Vicente Bienvenido Joga durante dos períodos, entre 1987 y 1995, y desde entonces gobernador.