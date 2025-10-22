La tercera temporada de "Envidiosa" llegará el 19 de noviembre y contará con Nicki Nicole en el elenco

Pasó más de un año desde que llegó "Envidiosa" al streaming, una producción de Netflix en la que se conoció la historia de Vicky y sus grandes sentimientos de envidia luego de ver cómo todo su entorno comienza a comprometerse y ella acaba de terminar su relación.

En medio de una crisis mientras intenta reconstruir su vida sentimental, la protagonista se enfrenta a una serie de situaciones que no sólo sacan más de alguna carcajada, sino que también, evidencian una dimensión emocional mucho más profunda, invitando a la reflexión del o la espectadora.

Creada por Adrián Suar, la producción está protagonizada por Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Martín Garabal, Lorena Vega y Susana Pampín.

Ahora, después de casi 9 meses del estreno de su segunda temporada, ya hay fecha de lanzamiento para su tercera entrega.

Nicki Nicolese suma al elenco, donde dará vida a Virtudes, una arquitecta carismática que le permitirá demostrar que su talento va mucho más allá que lo musical.

Entre otros actores invitados figuran María Abadi, Agustín "Soy Rada" Aristarán, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola. También tendrá participaciones especiales de Julieta Cardinali y Sebastián Wainraich.

En cuanto a los próximos episodios, la sinopsis adelanta que podremos ver a la protagonista enfrentándose a nuevos complejos ligados a su noviazgo.

"Vicky parece haber alcanzado todos sus sueños: una relación feliz y estable con Matías, y finalmente, su graduación como arquitecta. Sin embargo, sus deseos evolucionan y sus inseguridades comienzan a salir a la luz; ahora Vicky teme perder a Matías mientras debe enfrentarse a su nueva realidad", señala.

A pocos días de su estreno, la segunda temporada de Envidiosa alcanzó el puesto número 1 del top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. Este éxito trascendió las fronteras de la región, logrando ubicarse en el puesto número 8 del top 10 de Netflix semanal global para series de habla no inglesa. Este logro se consolidó con la impresionante cifra de 3.3 millones de visualizaciones en su primera semana.