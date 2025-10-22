“El pensamiento dadybrievista es una mierda”: Alfredo Casero apuntó contra el kirchnerismo y dijo que “banca” a Milei pero que a Santilli no lo vota

Alfredo Casero volvió a la escena de los medios con declaraciones fieles a su estilo, sin miedo a decir lo que piensa y confrontar todo aquello que considera injusto o incorrecto. En esta oportunidad, cuestionó a la oposición y explicó por qué apoya al presidente Javier Milei pero no a su candidato en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 26 de octubre.

“Yo a Santilli no lo voto. Yo voy a apoyar siempre lo que Milei está haciendo. A mí ya me tiene un poquito hinchadas las pelotas la forma. Lo que habría que decirle nada más es que por favor es que se maneje un poco más para toda la gente, y no solamente para la gente que son los adeptos profundos, a mi no me gusta”, relató el actor.

Y continuó: “La política que hizo el tipo hasta ahora, y hay que reconocerlo, es que no mintió ninguna vez porque dijo también que íbamos a tener estos quilombos”.

En la misma línea, se cuestionó: “Es empleado mío a ver si entendemos ¿Por qué lo miran como un rey? Si el tipo lo único que tiene que hacer es hacer lo que dijo que iba a hacer, para lo que nosotros lo contratamos”.

Por otro lado, expresó: “Yo quiero vivir un año más de mi vida sin inflación o con muy baja inflación porque es la única manera en que la gente va a ver que antes había una sola marca de pepas, arvejas había tres marca, ahora tenés 317 y tenés pepa glaseada, con chispas de chocolate, con todo lo que quieras”.

“Una de las cosas que pasa es que empieza a haber una economía de querer ganar el mercado. Yo nunca lo había visto, es muy sutil”, reflexionó. Y lanzó: “El pensamiento dadybrievista es una mierda, el de ‘todos se tienen que morir de hambre para que vuelva Cristina’”.

También se refirió a las críticas que recibe el gobierno por el veto jubilatorio y recordó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Yo nunca lo había visto y es muy sutil: Los jubilados. Los jubilados, el 82% lo sacaron ellos también, lo vetó”.

Finalmente, en un fragmento de la entrevista, le mostraron fotos de distintas figuras políticas para que opine sobre ellos. De Axel Kicillof y Diego Santilli no quiso hablar. En cambio de Jorge Taiana expresó: “Es el López Murphy de ellos, son esos tipos que los ponen y no pasa nada como Manes”.