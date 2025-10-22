A los tiros, motochorros asaltaron a un joven y el ataque fue grabado desde un colectivo lleno de pasajeros

Motochorros asaltaron a un joven y efectuaron varios disparos en plena calle mientras eran filmado desde un colectivo lleno de pasajeros que quedaron en medio del robo.

El hecho ocurrió cerca de las 20 en la avenida 12 de Octubre y Joaquín V. González, cuando la víctima salía de una veterinaria y fue sorprendida por los delincuentes que le robaron la moto.

En las imágenes registradas desde el interior del micro se oye a una mujer gritar: “¡Al piso!”, y a otros pasajeros pedir al chofer que ponga en marcha la unidad: “Arrancá, vámonos”.

Durante el asalto los agresores efectuaron al menos varios disparos —según se escucha en la grabación— y, ante la reacción de un pasajero que los increpó y lo amenazó con descender de la unidad (“me bajo y te mato”), los ladrones finalmente huyeron del lugar con la moto de la víctima.

La víctima del robo resultó ilesa en el lugar. Los investigadores buscan identificar a los delincuentes y analizan las imágenes para reconstruir la secuencia.