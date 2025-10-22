Apareció Paola Mariana Lens, la joven argentina que era intensamente buscada en Mallorca

La mamá de Paola Mariana Lens, la argentina que viajó a España para trabajar de niñera y había desaparecido, confirmó que recibió una llamada donde le avisaron que habrían encontrado bien a su hija.

Así lo informó Gabriela a los medios de comunicación que se encontraban en la puerta de su casa mientras ella salía para el aeropuerto de Ezeiza, desde donde viajará a Palma de Mallorca, donde se encuentra Paola.

"No sé más nada, me dijeron eso, que estaba en la comisaria y que cuando llegue los llame", explicó Gabriela, quien no pudo hasta el momento hablar con su hija ni recibió demasiadas precisiones en ese llamado.

Sin embargo, la madre expresó "alivio" por el llamado, luego de más de una semana de incertidumbre sobre el paradero de su hija, que se encontraba incomunicada y despertó las alertas de la Guardia Civil española y la Policía Nacional.

El vuelo de Gabriela estaba programado desde ayer y ella expresó el deseo de "encontrarnos y charlar" con Paola.

La joven está desaparecida desde el 14 de octubre cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que se subía historias a sus redes sociales, sus padres sostuvieron que no era Paola quien lo está publicando.

El sospechoso mensaje que recibió un amigo de Paola Mariana Lens:

El chat en cuestión se dio la madrugada de un día reciente. A las 00:44, un amigo de Mariana le escribió: “Amiga, están todos muy preocupados a un extremo muy fuerte. Haceles una videollamada para que te vean y sepan que estás bien, porque están movilizando a la Policía allá y a mí también me re preocuparon. Háblame apenas veas esto, no cortes, por favor, te lo pido”.

Como la joven no le contestó, su amigo insistió horas más tarde. “Amiga, respondé por favor”, le pidió a las 7:14.

La respuesta que tanto esperaba llegó poco más de una hora después, a las 8:30. Pero no fue un texto que le trajo calma al amigo, sino más incertidumbre.

Desde el número de Mariana le devolvieron: “En este momento necesito tomar distancia de la familia. No es por un hecho puntual ni con intención de generar conflicto, sino porque necesito enfocarme en mi bienestar emocional y en construir un espacio más sano para mí. Les pido que respeten este límite sin buscar contactarme por ahora. No estoy buscando explicaciones, discusiones ni respuestas. Esta decisión no pretende herir a nadie, pero es necesaria para mí en este momento. Cuando sienta que estoy lista para retomar el contacto lo haré. Hasta entonces, el silencio no es contra ustedes, sino a favor mío”.

El amigo volvió a escribirle a las 8:57 e insistió: “No estás entendiendo la parte de la Policía, amiga. Se pusieron en contacto con la gorra de allá y te están buscando. Hacé una mini llamada con ellos para que te puedan ver, porque están pensando lo peor, que hay una red de trata de personas y todo”.

Después de este último mensaje, ya no hubo más posibilidad de comunicación con Mariana.