Descubrieron una red de tráfico de personas y rescataron a una mujer y a sus dos hijos

Una organización trasnacional dedicada al tráfico ilegal de personas y al contrabando de mercadería fue desarticulada tras una investigación de ocho meses realizada por la Gendarmería Nacional, que permitió impedir el traslado ilegal de una mujer y dos menores de nacionalidad chilena hacia la localidad neuquina de Villa Pehuenia.

La pesquisa, a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Zapala”, se inició a partir del análisis de llamadas y comunicaciones de los miembros de la banda, que operaba entre Chile y Argentina.

Según informaron fuentes de la fuerza, los gendarmes lograron interceptar a los sospechosos cuando intentaban trasladar a las tres personas —una mujer mayor y dos menores— a bordo de un vehículo Nissan por la Ruta Provincial 13, en horas de la madrugada.

Tras la intervención de la Fiscalía Descentralizada de Zapala, se dispuso el cumplimiento de seis órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en Neuquén capital, Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé.

Durante los operativos, en los que participaron efectivos de los Escuadrones 68 “Comahue”, 32 “Aluminé”, 31 “Las Lajas” y la Unidad de Investigaciones “Neuquén”, se secuestraron 293 paquetes y cigarrillos electrónicos, 25 teléfonos celulares, un vehículo, prendas de vestir, mercadería electrónica, 46 municiones, 13 gramos de cocaína y cuadernos con anotaciones de interés para la causa.

Las víctimas del intento de tráfico fueron puestas bajo resguardo y luego trasladadas al Centro de Frontera Pino Hachado para su repatriación a Chile, en el marco de las infracciones a la Ley 25.871 de Migraciones y al Código Aduanero (Ley 22.415).

Por su parte, tres ciudadanos quedaron detenidos a disposición de la justicia, dos de ellos de nacionalidad chilena con pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Garantías de Arica (Chile).

La investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance total de la red delictiva y su posible conexión con otras células dedicadas al contrabando y tráfico de personas en la región cordillerana.