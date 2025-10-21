“Pensamos que les pudieron haber robado": la hipótesis de los familiares de los jubilados desaparecidos

Continúa por duodécimo día consecutivo la intensa búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, la pareja de jubilados desaparecida desde el sábado 11 de octubre en Comodoro Rivadavia.

Más de 60 efectivos policiales rastrillan las zonas de Cañadón Visser y Rocas Coloradas, en el norte de la ciudad, en un operativo que combina medios terrestres, drones y apoyo de personal especializado.

De acuerdo con las imágenes relevadas por las cámaras de seguridad, la pareja salió de su vivienda a las 9:31 de aquella mañana y fue captada en distintos puntos del ejido urbano: primero en la rotonda de las rutas 3 y 39, luego en inmediaciones del aeropuerto y finalmente a las 9:50 en la calle Punta Novales, cuando abandonaban el barrio Caleta Córdova a bordo de su camioneta. Desde entonces, no se tuvo más rastro de ellos.

“Pensamos que pudieron haber sido víctimas de un robo y que descartaron la camioneta”, señaló una de las hijas de Kreder al referirse a las hipótesis que maneja la familia, mientras se amplía el radio de búsqueda.

Fuentes de la investigación confirmaron que en el domicilio de Pedro fueron hallados dos teléfonos celulares, aunque sus hijas aclararon que se trataba de aparatos antiguos en desuso.

En tanto, los fiscales que intervienen en el caso comenzaron a trabajar junto a especialistas en tecnología para reconstruir, mediante imágenes satelitales y registros viales, el recorrido que habría seguido la camioneta de los jubilados antes de perderse su rastro.

Las tareas de rastrillaje continuarán en las próximas horas con la colaboración de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y vecinos de la zona.