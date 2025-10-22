Cayeron dos integrantes de una mega banda boquetera: en 20 robos se llevaron $30 millones y USD 55.000

Dos hombres fueron detenidos por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata acusados de integrar una mega banda de boqueteros que cometió diez robos en ocho meses bajo distintas modalidades. Se llevaron 30 millones de pesos y 55 mil dólares.

Los procedimientos, dispuestos por las fiscalías N°13, a cargo del doctor Mariano Moyano, y N°14, a cargo del doctor Fernando Berlingeri, derivaron en la detención de Jonas Samuel Zubiri (21) y Fabio José Molina (45), ambos con antecedentes y sindicados como autores materiales de los hechos.





La investigación comenzó tras una violenta entradera en Los Pinos al 8300, donde una familia fue sorprendida mientras dormía por hombres encapuchados que, sin exhibir armas pero mediante golpes y amenazas, los maniataron y escaparon con 22 mil dólares y 15 millones de pesos.

Allí se secuestró una gran cantidad de herramientas utilizadas en los distintos robos —barretas, cortafierros, destornilladores, guantes, pasamontañas y linternas—, además de una caja fuerte, relojes de alta gama, perfumes importados, dinero en efectivo, llaves de distintos vehículos, patentes apócrifas y documentación perteneciente a otras víctimas.

Los investigadores vincularon a la banda con nueve hechos ocurridos entre febrero y septiembre de este año. Entre ellos se destaca un robo tipo boqueteros en una oficina de Juan B. Justo al 50, donde los delincuentes permanecieron más de cuatro horas dentro del inmueble tras perforar una pared lindera. Allí sustrajeron 18 mil dólares, cuatro millones de pesos, dos teléfonos celulares y dos computadoras.

Otro golpe similar ocurrió en un local de encomiendas en Luro al 4800, donde accedieron por el techo y, tras violentar una caja fuerte, se llevaron 10,5 millones de pesos. También fueron atribuidos a la banda varios robos de automóviles y motocicletas cometidos bajo la modalidad de motochorros, en los barrios de La Perla y General Pueyrredón.

Durante un allanamiento posterior en la calle Tripulantes del Fournier, donde residía Molina, la policía logró detenerlo tras intentar escapar por el fondo de la vivienda. En el lugar se incautaron rotomartillos, aerosoles para tapar cámaras, pasamontañas y guantes, además de un sillón robado en una entradera a una vivienda de la zona norte.

Ambos detenidos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán, a disposición de las fiscalías intervinientes.



La investigación continúa para determinar la posible participación de otros cómplices y la conexión con robos similares cometidos en Mar del Plata y la zona.