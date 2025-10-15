“Mi mamá es mi noviecita”: la incómoda confesión de Fede Bal sobre Carmen Barbieri

Federico Bal volvió a ser protagonista en el programa “Otro día perdido” que conduce Mario Pergolini al realizar declaraciones inesperadas sobre su relación con Carmen Barbieri.

El actor habló sobre su vida laboral, sus dificultades económicas y sorprendió al llamar a su madre “mi noviecita”, generando asombro en el estudio y en el público.

“Pero mi mamá es mi noviecita. Es mía y de nadie más. Es la mejor mujer del mundo, esa mujer. Déjame amarla y decirle que es mi noviecita”, expresó.

La frase provocó la reacción inmediata de Mario Pergolini, quien le advirtió: “No, bueno, no, eso es mucho, mucho, mucho. No, no, es raro, Fede, el título. Y sabes que esto va a salir mañana en los portales”.

El actor continuó compartiendo detalles sobre su situación personal: “Tengo un buen momento laboral y demás. Pero me pasa algo también de que nunca voy a dejar ese pensamiento de que las cosas son así un ratito y después de un día no hay más. Entonces, en el momento que hay, vamos a usarla. Vamos a pasarla bien, nos vamos de viaje, me compro la nave, después la vendo, no sé. Nada mejor que el tiempo y la guita que uno invierte para uno”.

La relación con Carmen Barbieri y sus momentos difíciles:

Bal también habló de cómo su madre lo ayuda en cuestiones económicas: “La plata del mes no vuelve nada. Muchas veces, y esto me da mucha vergüenza. Le pido plata a mi madre para pagar tarjetas. Y tengo 36 años. Claro. Y me da mucha vergüenza. Después se lo devuelvo, todo”.

"Cuando mi papá murió, hice una fiesta. Era lo que él hubiese querido":

En otro tramo de la entrevista, el actor habló de su padre: “El amenazó mucho con morirse. Yo crecí en una casa en la que mi papá se estaba muriendo todo el tiempo. Entonces cuando se muere hice una puta fiesta, ahora vamos a celebrar porque era lo que él hubiera querido”.

Y continuó: “Un velorio festivo. Puse un parlante, compré el whisky que le gustaba a él y así fue. Lo supimos dejar ir en un contexto de mucha alegría”.

La viveza criolla viene de familia:

“Cuando no había trabajo, mis viejos hacían lo siguiente: mi viejo decía que nos pongamos las mejores ropas y nos íbamos a Edelweiss a la peor mesa del lugar cerca del baño y ahí algún productor siempre lo veía y así conseguía trabajo. Cuando no había guita, papá usaba esa técnica”, relató.

El galán:

"¿Vos pensás que yo no soy lindo?", le preguntó Fede Bal le dijo a Mario Pergolini con tono de humor ante la negación del conductor.

También se refirió a su relación con Evelyn Botto: "Tenemos un vínculo muy lindo, pero no tiene nombre. Es una muy linda mujer”.