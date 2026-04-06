“El año que viene no va a ser el clásico año electoral, va a ser un paseo por el parque”: Caputo sobre las próximas elecciones

Luis “Toto” Caputo aseguró que el próximo año no presentará las tensiones tradicionales y que, a diferencia de otros períodos similares en la historia nacional, el país vivirá una situación de tranquilidad económica. “Nos va a ir bien”, dijo Caputo y fundamentó esa perspectiva en la percepción de estabilidad que, según el funcionario, comparten buena parte de los actores políticos, incluido un grupo relevante de gobernadores opositores.

En el marco de una entrevista, expresó que “el año que viene no va a ser un típico año electoral argentino, va a ser un paseo por el parque”.

Recordó, además, que durante el reciente Argentina Week observó a “12 gobernadores opositores afirmar que no hay ninguna posibilidad de retroceder”, a la vez que recordó que “hablaron mejor de nosotros como gobierno que nosotros mismos”.

El impacto económico de la situación con Manuel Adorni:

Al ser consultado sobre el impacto en los mercados de la situación del ex vocero presidencial y actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Caputo fue enfático en descartar cualquier efecto sobre el riesgo país o en materia de inversiones: “Lo de Adorni no afecta a la economía en absoluto; lo que realmente influye es la volatilidad política”, explicó.

Para Caputo, la verdadera amenaza para la estabilidad económica reside en la posibilidad percibida, aunque remota, de un retorno del kirchnerismo al poder, al que definió como “el infierno para la mayoría de la gente”.

Según precisó el ministro, esa percepción condiciona el comportamiento de los actores económicos: “Nueve de cada 10 personas consultadas responden que no depositan su dinero en los bancos por miedo a que vuelva el kirchnerismo”.

En ese sentido, Caputo consideró que, si bien en su opinión la probabilidad de tal regreso es “cero”, entiende que el mercado toma esas inquietudes como información relevante, lo que impacta en decisiones como la repatriación de fondos o el uso de beneficios fiscales.

Asimismo, el titular de Hacienda defendió la nueva legislación para regularización fiscal, al indicar que “la ley está muy bien hecha, ya que blinda totalmente a la gente y a los bancos”. No obstante, también admitió que sectores de la sociedad siguen manifestando reparos fundados en el temor a eventuales virajes políticos: “Es tal el mamarracho del otro lado que hay quienes creen posible un retorno del kirchnerismo y, pese a los resguardos legales, se mantienen escépticos”, puntualizó.

Caputo insistió, además, en que mantiene una visión optimista respecto a la posibilidad de que la regularización fiscal avance y sea adoptada masivamente. Argumentó que observa una diferencia entre la percepción social y la situación real: “Yo observo el mediano plazo y el comportamiento del mercado. El escenario negativo, aunque improbable, sigue pesando en las decisiones individuales, pero no tiene un sustento objetivo”, precisó.

Además, Caputo subrayó su estilo directo y alejado de los discursos habituales de la dirigencia política: “La gente valora que digo lo que pienso, no hablo como un político sino como un ciudadano más dentro del puesto en el que estoy, y creo que eso se reconoce”, afirmó.

Caputo admitió, respecto de los resultados del plan de “inocencia fiscal” que aún puede haber algo de reticencia de los bancos, pero se manifestó confiado que al final “van a salir los dólares del colchón”.



Periodismo e inflación:

“Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia, por eso yo me guío por los datos, los datos miden la realidad y son incontrastable, estamos en récord de producto bruto y actividad económica y yo creo que se nota pero los medios tratan de instalar que no se nota". “El periodismo nos declaró la guerra”, concluyó.

“No hay estanflación, tratan de instalar que hay una mega recesión cuando el consumo privado está en nivel pico histórico”, opinó. Al mismo tiempo advirtió que “puede ser que la inflación venga más alta en marzo por la guerra y otras cuestiones”. “La inflación es un monstruo que no terminamos de domar”, reconoció. Sobre el impacto de la guerra en Oriente Medio indicó que “el precio del petróleo es una decisión privada y no nos vamos a meter”.

“En la mayoría de los países del mundo la gente vive con deuda, pasa que las honra”, afirmó Caputo sobre el aumento del nivel de endeudamiento en Argentina.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer para que la inflación baje, y si haces las cosas bien, tarde o temprano la inflación en Argentina va a acompañar a la inflación internacional”, agregó.

Consumo y empleo:



“Antes la gente se sacaba los pesos de encima y ahora jay créditos, cambió el consumo”, subrayó. “La gente vota con la economía, por eso ganamos el año pasado”, se envalentonó el ministro de economía.

“Yo no esquivo los datos cuando no son buenos, el empleo bruto creció, pero la informalidad también, matizó Caputo.

Sobre los créditos hipotecarios de funcionarios:

"Los funcionarios pidieron créditos inducidos por mí, se los digo a todos porque son una oportunidad que motoriza la economía y es la mayor Justicia Social". "No hay nada de ilegal ni de inmoral, es patético que lo digan como si fuera un delito. Que los de ATE vayan y saquen créditos, tienen las mismas condiciones, ninguna ventaja”, dijo. “Los funcionarios públicos representan apenas el 0.2% de los créditos. Les recomendaría que todos saquen créditos, lo que pasó en Capital Humano (desplazaron al segundo de la ministra Sandra Petovello) no tuvo nada que ver con eso”, afirmó.