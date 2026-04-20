Tomaban un café y les apuntaron para robarles: el jubilado se defendió con el bastón

Motochorros armados asaltaron a dos clientes que tomaban un café en una panadería del barrio Maipú Segunda Sección en Córdoba y, en medio del violento ataque, un jubilado se defendió golpeando con su bastón a uno de los delincuentes, aunque no logró evitar el robo.

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre la avenida Sabattini al 1800, cuando dos hombres que se encontraban merendando fueron sorprendidos por los asaltantes, quienes ingresaron con cascos colocados y los amenazaron con un arma de fuego.

Los ladrones actuaron con rapidez y bajo amenazas exigieron las pertenencias de las víctimas al grito de “viejo, dame todo”. En cuestión de segundos, se apoderaron de teléfonos celulares y una billetera.

Durante el asalto, uno de los clientes, un jubilado, reaccionó y golpeó con su bastón a uno de los motochorros, lo que generó momentos de tensión dentro del local ante la presencia de otros clientes.

A pesar de la resistencia, los delincuentes lograron concretar el robo y escaparon del lugar, por lo que permanecen prófugos.

El hecho se produjo justo cuando pasaba por el lugar un móvil del programa de seguridad “Cordobeses en Alerta”,