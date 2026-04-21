El presidente Javier Milei atacó al periodista Carlos Pagni y lo llamó “delincuente malparido”

Un militante libertario compartió el fragmento del programa de Carlos Pagni en el que el periodista de La Nación+ mostró estadísticas negativas en torno a la esperanza de la gente en el oficialismo, la caída de los salarios reales y aseguró que el gobierno de Milei comenzó “en enero de 2023”.

Unas horas más tarde, a las tres de la mañana, el presiente lo cruzó con contundente un insulto: “Delincuente malparido”.

La relación entre el presidente Milei y Pagni se ha caracterizado por una escalada de hostilidad mediática y judicial, marcada por insultos directos del mandatario y el uso de tribunales para dirimir diferencias de opinión.

Entre otros cruces que tuvieron, uno de los conflictos escaló en abril del 2025 cuando el periodista utilizó en su programa Odisea Argentina un ejemplo histórico del ascenso de Adolf Hitler para explicar lo imprevisible de la política. Milei interpretó que Pagni lo estaba llamando nazi y lo denunció penalmente por calumnias e injurias.

El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia en junio de 2025, afirmando que las expresiones estaban protegidas por la libertad de expresión y que el periodista nunca llamó "nazi" al presidente. Milei insistió ante la Cámara Federal y la Cámara de Casación, pero ambas instancias ratificaron que no hubo delito.

Caputo destacó el superávit comercial de marzo:

El ministro de Economía valoró como "importante" el resultado de la balanza comercial de marzo, que arrojó un superávit de 2.523 millones de dólares y marcó un nuevo récord en materia de exportaciones.

De acuerdo a los datos difundidos por el INDEC, las exportaciones alcanzaron los 8.645 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 30,1%. En contraste, las importaciones sumaron 6.122 millones, con una suba mucho más moderada del 1,7%, lo que permitió consolidar el saldo favorable.

A través de sus redes sociales, Caputo celebró los números y remarcó que se trata de un hito histórico. Además, detalló que todos los grandes rubros exportadores registraron incrementos significativos. Entre ellos, se destacaron los productos primarios, con una suba del 56,2%, seguidos por las manufacturas de origen industrial (26,4%), combustibles y energía (23,2%) y manufacturas de origen agropecuario (18,9%).

El funcionario también explicó que el crecimiento de las exportaciones estuvo impulsado principalmente por un aumento en las cantidades vendidas al exterior, que subieron un 25,3%, mientras que los precios registraron un incremento del 3,9%.

Confirmaron la remodelación del departamento en Caballito de Adorni:

Durante su declaración judicial, la martillera Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, indicaron que el inmueble se ofrecía originalmente a US$ 340.000, unos 110.000 dólares más que los US$ 230.000 informados en la operación.

La investigación apunta a que Pablo Feijoo habría sido quien conectó a las partes involucradas y coordinó la transacción. El esquema incluyó un pago de US$ 30.000 en efectivo y el resto en cuotas, con vencimiento previsto para noviembre.

Rucci también aclaró que no participó en la hipoteca vinculada a la operación, aunque sí intervino en instancias previas de comercialización del inmueble.

Según detallaron, el valor del departamento se explicaba, en parte, por remodelaciones recientes que elevaban su cotización en el mercado. Este punto es considerado relevante por la fiscalía, ya que podría marcar una diferencia sustancial entre el valor real y el declarado.