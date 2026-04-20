Encontraron más de 11 kilos de marihuana enterrados en el patio de una casa

Más de 11 kilos de marihuana fueron secuestrados por Gendarmería durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Los Coihues, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde la droga se encontraba enterrada en el patio.

El procedimiento fue llevado a cabo en la noche del miércoles por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Bariloche”, con apoyo del Escuadrón 34 “Cabo Primero Marciano Verón”, en el marco de una causa que se investigaba desde hacía un mes por una presunta plantación de cannabis en el lugar.

Según se indicó, al inspeccionar el domicilio los uniformados detectaron que la tierra del patio presentaba signos de haber sido removida. Debido a la escasa visibilidad, los efectivos utilizaron linternas para examinar el sector y comenzaron a cavar.

En ese contexto, hallaron plantas, cogollos y hojas de cannabis que se encontraban ocultas bajo tierra. Tras el pesaje correspondiente, se determinó que el total incautado ascendía a 11 kilos con 208 gramos.

Además, durante el operativo se secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Interviene en el hecho la Fiscalía Federal de Bariloche, que dispuso que dos personas queden supeditadas a la investigación.