Le robaron la moto a los tiros y enfrentaron a la policía cuando escapaban

Un violento asalto protagonizado por dos motochorros armados se registró en el partido bonaerense de San Martín, donde una víctima fue interceptada a metros de la casa de un familiar y le robaron la moto a los tiros.





El hecho ocurrió durante la tarde sobre la calle Saavedra y quedó registrado en un video que evidencia la secuencia de extrema tensión. En las imágenes se esucucha “ahí viene la gorra” al detectar la cercanía de un móvil policial.

Los asaltantes abordaron al hombre cuando paró a metros de la casa de un familiar y, tras intimidarlo con un arma de fuego, le exigieron que descendiera bajo amenaza de muerte: "Bajate o te pego un tiro”.

Aunque en un primer momento evidenciaron dificultades para poner en marcha el vehículo, finalmente lograron arrancarlo y darse a la fuga, no sin antes efectuar nuevos disparos para amedrentar a los vecinos.

Fuentes policiales indicaron que durante la huida los sospechosos mantuvieron un breve enfrentamiento con efectivos que acudieron al lugar tras un llamado al 911, tras lo cual lograron escapar y son intensamente buscados.



Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos de inseguridad y reclamaron mayor presencia policial en el barrio.