Tras sus dos polémicos matrimonios, Jesica Cirio confirmó que será nuevamente madre y de un varón

Luego de confirmar la noticia, Jesica Cirio dio detalles de su presente y de su relación con Nicolás Trombino.



Durante una entrevista en América TV, la ex de Martín Insaurralde y Elías Piccirillo respondió si estaba en la búsqueda de un bebé: “Fue así, se dio, no lo teníamos planeado para ya”.



Jesica también contó que por el momento no convive con Nicolás sino que, por el contrario, les quedan pendientes varias charlas para definir cómo será su futuro en pareja.



Sobre su vínculo con el empresario, Cirio explicó que se conocieron por amigos en común: “Se fue dando entre reuniones y comidas”. Además, cuando le preguntaron de qué trabaja, ella respondió: “Tiene supermercado mayorista hace 15 años”.





A fines de 2014, la primera pareja dio el “sí quiero” en el registro civil y el 5 de noviembre de 2017 Cirio e Insaurralde tuvieron a su primera y única hija, Chloé. Luego de varios rumores de infidelidad y de que Insaurralde fuera internado por Covid, concluyeron la relación oficialmente en junio de 2023.



Sólo cuatro meses después se destapó el escándalo conocido como “Yategate” donde el ex intendente fue denunciado por enriquecimiento ilícito luego de haber sido visto de paseo por Marbella con la vedette Sofía Clerici arriba de un yate que cuesta 10.164 euros, mientras firmaba decretos provinciales.







Luego de que Piccirillo quedara involucrado en una importante estafa piramidal, la conductora confirmó la separación hace menos de un mes. De la mano de esta decisión llegó la noticia de que Cirio había viajado a Uruguay para no estar presente en el allanamiento que hizo la Justicia en su domicilio de Nordelta.



Elías Piccirillo está acusado de estafa y de haber armado una causa para meter preso a Francisco Hauque, el acreedor a quien no le habría pagado una deuda de 6 millones de dólares.