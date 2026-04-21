”Dormir con la tele prendida engorda”: la revelación del doctor Diego Golombek sobre las conductas del sueño

En el marco de una entrevista con Mario Pergolini en el programa "Otro día perdido", Diego Golombek, doctor en Ciencias Biológicas, investigador del Conicet, divulgador científico, autor y docente de la Universidad de San Andrés, lanzó declaraciones que rápidamente hicieron eco en las redes sociales.

Durante la charla hablaron sobre las conductas del sueño y llamaron especialmente la atención sus revelaciones acerca de la relación que tiene dormir con luz LED con el aumento de peso.

Lo cierto es que, según el profesional, un sueño saludable desempeña un papel fundamental a lo largo de toda la vida: mejora la salud general, proporciona bienestar emocional y fortalece la salud mental, ayudando a prevenir o combatir la ansiedad, la depresión y otros trastornos.

También impacta en el rendimiento cognitivo, fortaleciendo la memoria, la concentración y la claridad a la hora de resolver problemas, además de reforzar el sistema inmunológico. Por el contrario, no dormir lo suficiente o tener una mala calidad de sueño de manera constante aumenta el riesgo de desarrollar presión arterial alta, enfermedades cardíacas y otras afecciones.

“Naturalizamos dormir poco o dormir mal y eso está mal. No es solamente un lujo que te das: dormir es una necesidad”, explicó el profesional.

Y continuó: “Lo que no está bueno es despertarte y no poder volver a dormirte, y quedarte mucho tiempo dando vueltas". Y aconsejó que lo mejor en esos casos es "salir de la cama". "Si realmente no podés dormir, no asocies la cama con pasarla mal. Levantate, da una vuelta", sumó.

En ese momento, Martín Campilongo –quien estaba en el estudio junto al médico invitado- interrumpió con humor: “Yo prendo el noticiero”. Pero el científico fue contundente: eso es justamente lo que no hay que hacer. “No funciona por muchas razones: te estresás con lo que estás viendo y, además, la luz LED de la tele o del celular le indica al reloj biológico que es de día y seguís de largo".

Fue en ese momento cuando agregó: "Encima, engorda. Si dormís con la tele prendida o con esa luz engordás".

Por qué dormir con luz LED puede hacer engordar:

Durante el sueño, se producen hormonas que contribuyen al crecimiento en los niños y en los adultos contribuye a aumentar la masa muscular, en detrimento de la masa grasa. Mientras menos duerme una persona, mayor es la probabilidad de sufrir obesidad y diabetes.

Así lo explicó Golombek: durante la noche ocurren procesos fundamentales en el organismo. “Hay hormonas que tienen que subir, otras que tienen que bajar; el cuerpo se repara, crece. Y la luz externa puede interferir en ese equilibrio”, señaló. Y aclaró: “Estoy exagerando un poco, pero hasta ahí: incluso una pequeña cantidad de luz, sobre todo si es LED, puede inferir en las hormonas”.