Paredes tras la victoria de Boca en el Superclásico: el cruce con Marcos Acuña, el deseo de que Dybala llegue al club y un balance sobre el partido

En una nueva edición del Superclásico, Boca venció a River 1 a 0 en el Monumental en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. El gol del encuentro lo convirtió Leandro Paredes de penal, tras una mano de Lautaro Rivero sancionada por el VAR en el final del primer tiempo.

En este marco, Paredes volvió a ser determinante en un partido grande. Su gol lo consolidó como una de las figuras del partido. Tras la victoria, el mediocampista visitó el streaming de Davoo Xeneize junto a Gastón Edul y dejó una serie de declaraciones que rápidamente generaron repercusión.

El campeón del mundo analizó la ejecución del penal que terminó definiendo el encuentro y reveló qué pensó en ese momento clave: "Estaba casi seguro que el arquero se iba a tirar cruzado porque Cachete (Montiel) le estaba hablando y dije 'este me conoce' y le dice que remato cruzado siempre, de última si se tira a ese palo la tiro esquinado arriba, salió bien, Gracias a Dios".

En otro tramo de la charla, compartió su postura sobre la jugada polémica del final, reclamada por River. Paredes fue tajante: "Para mí no fue penal la última, si eso es penal, hay miles por partido, con toda sinceridad".

Además, opinó sobre la sanción en la acción que derivó en el penal para Boca: "En el penal (para Boca), la pelota de Miguel (Merentiel) iba al arco, no sé cómo está la regla, el doble castigo es roja (directa), no la 2° amarilla".

El fuerte cruce entre Leandro Paredes y Marcos Acuña:

Se cruzaron dos jugadores campeones del mundo con la Selección argentina durante el Superclásico. Leandro Paredes cometió una falta y Marcos Acuña lo fue a buscar: hubo un empujón que terminó con el mediocampista de Boca en el suelo.

El futbolista del Xeneize le había hecho una infracción al juvenil Joaquín Freitas e intentó hacerse el desentendido tras esa acción de juego. Inmediatamente, el lateral se hizo presente en la escena y ambos protagonizaron un acalorado debate con insultos.

Después de un gesto de Paredes, Acuña lo empujó desde atrás y el volante cayó al césped. Después, se formó un tumulto difícil de controlar para Darío Herrera, aunque la situación no pasó a mayores.

Durante la entrevista, el mediocampista le restó importancia al altercado con Marcos Acuña, explicando que son "cosas que quedan en la cancha".

Aseguró que el cruce fue producto de las pulsaciones altas del partido y que mantiene una excelente relación con el "Huevo" fuera del campo. Mencionó que, al ser compañeros en la Selección y haber compartido tantas alegrías, entienden que cada uno defiende su camiseta al máximo durante los 90 minutos.

El crecimiento del equipo:

Más allá de la polémica, el volante destacó el crecimiento del equipo en las últimas fechas: "Cada vez jugamos mejor, y esto da un plus. Soy uno de los que piensa que vivo mi carrera y mi vida día a día".

En ese sentido, también se tomó un momento para elogiar a sus compañeros, en especial a Ander Herrera, de quien resaltó su pasión por el club: "Disfruta un montón, es un apasionado del fútbol y de Boca, es un enfermo por estos colores, esta camiseta, no sé como un español está tan loco por Boca, disfruta del día a día, tengo mucho cariño y respeto, hacer lo que hizo él no es para cualquiera".

Paredes también valoró el gesto que tuvo el mediocampista español tras el partido: "Hoy tuvo un gesto hermoso que me dijo 'tenés que festejar con esto puesto porque te lo merecés, te lo ganaste' y eso también cuenta la persona que es". Las palabras reflejan el buen clima interno que atraviesa el plantel por estos días, luego del invicto de 13 cotejos, en los cuales ganó 7 y empató 6.

En cuanto a los jóvenes, el mediocampista destacó a Milton Delgado y a Tomás Aranda, dos promesas que empiezan a ganar protagonismo: "Milton es muy importante para el equipo y para MÍ, muy inteligente, intenso, juega muy bien, entiende todos los partidos a la perfección, es un chico que nos dará muchísimo y tendrá una carrera muy buena, tiene proyección de Selección sin duda, lo hizo bien en la Sub-20".

Sobre Aranda, agregó: "Aranda es una aparición espectacular, muy inteligente, entiende mucho, es muy joven todavía, pero es muy centrado, sabe lo que tiene que hacer y cómo comportarse y eso no es fácil que la gente dice lo que dicen de él, para mantener la calma, lo hace a la perfección".

También hubo palabras para el entrenador, a quien reconoció por su cercanía con el grupo: "Ubeda se hace querer. Es muy cercano al jugador. Su confirmación en Diciembre/Enero le dio más confianza y hoy se ganó esa confianza y está muy bien, lleva al grupo adelante".

Qué dijo sobre Dybala:

Por último, dejó abierta la puerta a un posible refuerzo de jerarquía, que se habla hace mucho tiempo y retumba con fuerza en las paredes del mundo Boca: "Ojalá venga Paulo (Dybala), me encantaría, de verdad. Lo hablo porque él tiene muchas ganas, yo ya lo dije, ojalá".

Y reveló un detalle clave sobre su regreso al club: "Me quemó el teléfono", en referencia a Fernando Gago, a quien señaló como fundamental para adelantar su vuelta, que en principio estaba prevista para después del Mundial.

Con un gol decisivo, liderazgo dentro y fuera de la cancha y declaraciones que no pasaron desapercibidas, el volante central del club de la Ribera se consolidó como una de las voces más fuertes de la institución en un momento clave de la temporada.