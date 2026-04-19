Guerra narco y muerte en la villa 31: ejecutaron a un pibe de 15 años

Tres jóvenes de 17 y 18 años fueron detenidos por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad en la villa 1.11.14, acusados de haber participado en el crimen de un adolescente de 15 años ocurrido el lunes último en la villa 31. El crimen es investigado como un presunto ajuste de cuentas, en medio de una feroz disputa por el territorio para quedarse con el negocio de la droga.

Los procedimientos se realizaron el jueves en distintos sectores del asentamiento, donde los efectivos concretaron allanamientos que permitieron dar con los sospechosos.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve el momento en que los tres jóvenes llegan caminando y uno de ellos le dispara al chico. La reacción de la víctima fue atacar a golpes al agresor, que volvió a abrir fuego. Tras recibir el balazo, otro joven que estaba con el atacante le pegó una patada en la cabeza.

Fuentes policiales informaron que durante los operativos se secuestraron cinco teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas por los acusados al momento del ataque.

De acuerdo con la investigación, los detenidos estarían vinculados al homicidio del menor, cuyo hecho generó conmoción en la zona y es analizado en el marco de un conflicto previo entre grupos.

Por disposición de la Justicia, los dos imputados menores de edad fueron trasladados al Instituto Inchausti, mientras que el joven de 18 años quedó detenido a disposición de la causa.

En el caso intervienen la Fiscalía de Menores N°5 y el Juzgado Nacional de Menores N°3, que avanzan con las medidas para esclarecer las circunstancias del crimen.