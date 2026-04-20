Una Amarok cruzó a fondo, chocó de lleno contra una camioneta y la hizo volcar

Un violento choque entre dos camionetas en Luján no terminó en tragedia de milagro y dejó como saldo heridos leves, mientras se investiga si uno de los conductores manejaba bajo los efectos del alcohol.

El hecho se registró alrededor de las 6.30 en la intersección de las calles Lavalle y Colón, donde una Volkswagen Amarok que circulaba a alta velocidad impactó de lleno contra una Mercedes Benz Sprinter utilizada para reparto de alimentos.

Según se observa en imágenes captadas por una cámara de seguridad privada, la Amarok cruzó la esquina sin disminuir la marcha, embistió de lleno a la Sprinter y la hizo volcar.

Como consecuencia del fuerte impacto, vecinos y automovilistas que pasaban por el lugar descendieron de sus vehículos para asistir a los ocupantes. “Ay Dios, ¿estás bien? ¡Llamá a los bomberos!”, se escucha decir a una mujer que presenció la escena.

Fuentes consultadas indicaron que en ambos rodados viajaban dos personas y que, pese a la violencia del choque, no se registraron heridos de gravedad.

Tras el siniestro, se iniciaron actuaciones para determinar las causas del hecho y establecer si el conductor de la Amarok, domiciliado en el partido de Moreno, se encontraba en condiciones de manejar al momento del impacto.

Peritos trabajan sobre las imágenes y testimonios para reconstruir la mecánica del accidente.