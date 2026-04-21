El mismo ladrón, el mismo buzo y varios robos a supermercados en Saavedra

Un delincuente encapuchado, identificado por vestir el mismo buzo en distintos hechos, es investigado por una serie de robos a supermercados en el barrio porteño de Saavedra, donde repite una modalidad similar.

El último hecho ocurrió en un local ubicado sobre la calle Larralde al 3500, donde el asaltante ingresó armado en momentos en que había familias con sus hijos realizando compras y generó una escena de pánico generalizado.

Según relataron testigos, el ladrón fue directamente hacia la caja para exigir el dinero de la recaudación, mientras clientes y empleados se escondían entre las góndolas para resguardarse. Fuentes del caso indicaron que el sospechoso estaría vinculado a otros ataques en la zona con características similares, lo que refuerza la hipótesis de que se trata del mismo autor actuando de manera reiterada.

“Dame toda la guita”, le exigió el delincuente a la cajera, a quien intimidó sin exhibir armas, según se observa en las cámaras de seguridad del local.

Tras obtener el dinero de una de las cajas, el sospechoso amedrentó a otra empleada para apoderarse también de esa recaudación.

Las imágenes registraron además las escenas de tensión que se vivieron dentro del supermercado: una clienta que estaba por pagar se apartó rápidamente y resguardó sus pertenencias, mientras que un hombre tomó a su hijo y se refugió en el fondo del local junto a otros clientes, que buscaron protegerse entre las góndolas.

Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras internas y externas para identificar al delincuente, quien logró escapar con el dinero sustraído.

El hecho generó preocupación entre los vecinos, ya que, según las primeras averiguaciones, el sospechoso está vinculado a otros robos recientes bajo la misma modalidad en la zona, entre ellos un asalto a otro supermercado y a una casa de comidas.