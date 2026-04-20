Saltaron un paredón armados y encapuchados: están vinculados a entraderas en la costa

Cuatro delincuentes encapuchados y con guantes saltaron un paredón para entrar a robar en una vivienda en Santa Teresita y el dueño los echó a tiros. Una hora más tarde hicieron una entradera en la casa de un comerciante en la zona de Costa del Este.

Según informaron fuentes del caso, los sospechosos estan vinculados a varias entraderas en la costa atlántica bajo una modalidad muy similar a la que se utiliza en el conurbano bonaerense.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche en una propiedad ubicada sobre la calle Buenos Aires, donde los asaltantes ingresaron tras escalar un muro perimetral.

La víctima vio a los ladrones adentro de su casa, tomó un arma de fuego y efectuó disparos para ahuyentarlos y ponerlos en fuga.

Imágenes de cámaras de seguridad registraron el momento en que los sospechosos vuelven a trepar el paredón, esta vez para escapar, y saltan hacia la calle mientras eran repelidos por los habitantes de la zona.

Vecinos del lugar señalaron su preocupación por la reiteración de estos hechos y advirtieron que “antes esto no pasaba”, en referencia al aumento de la inseguridad en áreas tradicionalmente elegidas por el turismo.

Imágenes de cámaras de seguridad registraron el momento en que los sospechosos vuelven a trepar el paredón, esta vez para escapar, y saltan hacia la calle mientras eran repelidos por los habitantes de la zona.

Según la investigación, los integrantes de la misma banda se trasladaron luego hacia Costa del Este, donde cerca de una hora más tarde cometieron una entradera en la vivienda de un conocido comerciante.

Se trata de una organización delictiva que se dedica a este tipo de robos bajo la modalidad de entraderas, generalmente cometidos durante la madrugada.

Los investigadores del caso trabajan en la identificación de los sospechosos a partir de las imágenes registradas y otros elementos de prueba.