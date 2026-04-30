“Veo muy poco probable a Macri presentándose en 2027”: la revelación política del gurú Jaime Durán Barba

En el marco de una entrevista, Jaime Durán Barba, quien fue arquitecto de la campaña presidencial de Mauricio Macri, compartió su punto de vista respecto al panorama político de cara a las elecciones presidenciales y dijo que "si no gana Milei es probable que lo haga otro 'outsider'".

Además, se refirió a la posibilidad de que el ex presidente se presente como candidato: “Lo de Mauricio, y lo digo con mucha pena porque trabajé con él mucho tiempo y fue una época muy grata de mi vida, lo veo muy poco probable”.

Y sumó: “Desde el 2018 en que terminó con el método que tenía para trabajar, ha ido de tumbo en tumbo, se acercó tanto a Milei que es difícil decirle a la gente ahora que es una alternativa”.

En la misma línea, señaló que “él (Macri) incluso varias veces dijo que le daba el apoyo incondicional a Milei, después de eso cómo usted dice que ahora soy la alternativa. Es difícil. Me da pena decirlo pero creo que las posibilidades de Mauricio son nulas”.

”Un ‘outsider’”:

Al referirse a un posible competidor que salga ganador en las elecciones frente a Milei, el gurú expresó: “El factor es un ‘outsider’ sí. Lo más posible es que si Milei no es reelegido, sea un personaje nuevo el que gane las elecciones sí también. Porque no tienes retorno, no va a ser posible que la gente vuelva a escoger a un Alfonsín”.

Y aclaró: “Yo respeto muchísimo a Alfonsín pero si Alfonsín se presenta frente a Milei, Milei le gana. No por ellos, sino por nuestra mente. Nuestra mente está podrida. Hoy la gente actúa por emoción y no tiene la posibilidad de mantener el discurso”.

La comunicación de Milei:

En otro tramo de la nota, el consultor habló de la estrategia de comunicación del actual presidente: “Esos gestos de violencia como el que tuvo ayer en el Congreso los ha tenido reiteradamente en contra de todo el mundo porque no es solamente contra los periodistas”.

“Es una violencia generalizada que como usted sabe, tiene que ver con la salud psíquica de una persona más que con una ideología. Cuando alguien ataca a todas las personas que asoman, tiene algún problema”, afirmó.