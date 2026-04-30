"Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo": la película sobre el arquero se estrenará el 28 de mayo por Netflix

La plataforma de streaming Netflix presentó el tráiler oficial de “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”, una película que recorre la historia personal del marplatense Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero campeón del mundo, y que se estrenará globalmente el próximo 28 de mayo.

El material audiovisual propone una mirada íntima sobre la vida del arquero, reconstruyendo su camino desde la infancia en Mar del Plata hasta convertirse en uno de los grandes héroes del fútbol argentino contemporáneo.

A través de una narrativa original que mezcla animación, material de archivo y testimonios cercanos, la producción busca mostrar al niño soñador que comenzó a construir el carácter que lo llevaría a la cima del deporte.

Uno de los rasgos distintivos de la película es su propuesta estética. La historia incorpora dibujos animados basados en ilustraciones de Ricardo Liniers, que acompañan momentos clave del relato y dialogan con imágenes reales del archivo personal del arquero. El recurso permite narrar la infancia y los primeros sueños de Martínez desde una perspectiva más lúdica y emotiva.

Entrevistas y material exclusivo:

El documental también incluye entrevistas con personas que formaron parte del recorrido del arquero a lo largo de su vida. Entre ellas aparecen familiares, amigos de la infancia y figuras del fútbol que marcaron su carrera, como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro.

La película fue rodada durante 2025 entre Argentina e Inglaterra, países donde se desarrolló gran parte de la trayectoria del arquero.

La producción está basada en un cuento del escritor Hernán Casciari y presenta una historia con elementos de ficción: un niño que descubre que tiene el poder de detener el tiempo mientras conversa con una pelota que le recuerda los desafíos que deberá enfrentar para alcanzar su sueño.

Esa pelota, que funciona como un personaje dentro del relato, tiene la voz del actor y comediante Agustín Aristarán, conocido como Radagast. A través de ese diálogo simbólico, el film construye un relato emocional sobre la perseverancia, el esfuerzo y la confianza en uno mismo.

Dirección y producción:

La dirección está a cargo de Gustavo Cova, con ilustraciones de Liniers y producción general de Agustín Pichot y Juan Makintach. El proyecto fue desarrollado por PEGSA, una productora especializada en contenidos deportivos y de entretenimiento.

Fundada en 2011 por el propio Pichot, PEGSA reúne a más de 600 profesionales y ha desarrollado producciones para distintas plataformas de streaming y televisión internacional. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran Sean Eternos: Campeones de América, Kun por Agüero, Rockstar: Duki desde el fin del mundo y Ángel Di María: Romper la pared.

Con el estreno de Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, Netflix apuesta a una historia que combina deporte, animación y memoria personal para retratar el recorrido de uno de los protagonistas más carismáticos del fútbol argentino reciente.

El film busca mostrar no solo al arquero campeón del mundo, sino también al chico marplatense que soñó con llegar lejos y terminó convirtiéndose en inspiración para nuevas generaciones.