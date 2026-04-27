Nelson Castro: “Se están generando divisiones internas que al gobierno lo conducen a la derrota”

En las últimas horas, el gobierno de Javier Milei despidió a Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, luego de que se descubrieron siete propiedades sin declarar en Miami.

A partir de las tensiones que generó el caso puertas adentro y en un contexto donde sigue fresca la situación de Manuel Adorni, el periodista Nelson Castro análisis las implicancias que podría tener para la gestión de la Libertad Avanza.

“Algunos dirán que este despido lo asegura a Adorni porque no van a echar a dos funcionarios seguidos”, argumentó. “Pero eso es un mal razonamiento, su situación empeora día a día”, sentenció.

“Ojo con esto”, advirtió Castro. “Se están generando divisiones internas que al gobierno lo conducen a la derrota”, agregó pensando en las elecciones presidenciales que tendrá lugar en apenas un año.

"Es increíble que Adorni no se haya ido del gobierno”

Durante el pase con Willy Kohan e Ignacio Ortelli, hablaron sobre la no renuncia del Jefe de Gabinete tras la causa por los departamentos.

“Se tendría que haber ido el primer día”, aseguró Ortelli contrastando con la situación de Frugoni. “Cuando abrís la Caja de Pandora y hay tanta cosas adentro, decís ´mejor me voy´”, argumentó Nelson.

Durante el transcurso del programa, Castro analizó junto a Walter Schmidt el caso de Andrés Vazquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que será indagado por ocultar propiedades en Estados Unidos por más de USD 2 millones.

“Jamás debería haber llegado a ese cargo”, aseguró el periodista en relación a una investigación de Hugo Alconada Mon que reconstruye el camino del funcionario.